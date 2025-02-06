Dev Şirket Türkiye'den Çekiliyor: Yeni Sahibi Şimdiden Belli Oldu
Çocuk bezleri, hijyenik pedler, tamponlar ve yetişkinler için hasta bezlerinde geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Ontex'den flaş Türkiye kararı! Avrupa'nın önde gelen hijyen ürünleri üreticilerinden Ontex'in, Türkiye'den çekilmeye hazırlandığı iddia edildi. Dev şirketin yeni sahipleri şimdiden belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa'nın önde gelen hijyen ürünleri üreticilerinden Ontex'in, Türkiye'deki operasyonlarını Dilek Grubu'na satmaya hazırlandığı iddia edildi. Bu gelişme, Türkiye'nin kişisel bakım ürünleri pazarında önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Çocuk bezleri, hijyenik pedler, tamponlar ve yetişkinler için hasta bezlerinde geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Ontex, Türkiye'deki iştirakiyle gurur duyduğunu ve elde ettiği başarıları takdir ettiğini belirtti. Ancak şirketin, küresel stratejisi doğrultusunda bazı pazarlardaki varlığını yeniden değerlendirme kararı aldığı ortaya çıktı.
DEV ŞİRKET TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR
Türkiye'deki işinin güçlü bir konumda olduğunu vurgulayan Ontex'in, bu mirası Dilek Grubu'na devrederek sektördeki büyümesine devam edeceği iddia edildi. Dilek Grubu, böylelikle kişisel bakım ürünleri pazarındaki varlığını daha da güçlendirmiş olacak. Şirket, Ontex Türkiye'nin deneyimli ekibi ve güçlü markalarıyla birlikte büyümeyi hedefliyor.
1979 yılında kurulan Ontex'in Türkiye'den ayrılması, yerli üreticilerin öne çıkmasını sağlayacağı düşünülüyor. Dilek Grubu gibi yerli şirketlerin bu tür yatırımları, sektördeki rekabeti artıracak ve tüketicilere daha fazla seçenek sunacak.
AVRUPA'NIN EN BÜYÜĞÜ
Ontex’in hijyenik ürünler pazarında 24 farklı kategorinin her birinde yüzde 50’ye yakın pazar payı bulunuyor. Avrupa'nın en büyük ‘private label’ olarak adlandırılan özel marka üreticisisi Ontex'in Helen Harper, Moltex ve Euron adıyla global markaları da bulunuyor.