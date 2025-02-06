Dev Şirket Türkiye'den Çekiliyor: Yeni Sahibi Şimdiden Belli Oldu

DEV ŞİRKET TÜRKİYE'DEN ÇEKİLİYOR

Türkiye'deki işinin güçlü bir konumda olduğunu vurgulayan Ontex'in, bu mirası Dilek Grubu'na devrederek sektördeki büyümesine devam edeceği iddia edildi. Dilek Grubu, böylelikle kişisel bakım ürünleri pazarındaki varlığını daha da güçlendirmiş olacak. Şirket, Ontex Türkiye'nin deneyimli ekibi ve güçlü markalarıyla birlikte büyümeyi hedefliyor.

1979 yılında kurulan Ontex'in Türkiye'den ayrılması, yerli üreticilerin öne çıkmasını sağlayacağı düşünülüyor. Dilek Grubu gibi yerli şirketlerin bu tür yatırımları, sektördeki rekabeti artıracak ve tüketicilere daha fazla seçenek sunacak.