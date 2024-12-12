Dev Şirket Türkiye’den Çekiliyor: Müşterilerine Para İadesi Yapılacak!

DİĞER HİZMETLER DEVAM EDECEK

Bireysel internet hizmetlerine veda eden şirket, veri merkezi hizmetleri, kurumsal erişim çözümleri ve Homepass gibi diğer hizmetlerini sürdürmeye devam edecek.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Comnet, mevcut abonelerine geçiş ve iptal süreçleriyle ilgili açıklama yaptı. Başka bir internet sağlayıcısına geçmek isteyen kullanıcılar, Comnet’in mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden xDSL hizmet numaralarını alarak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Hizmetini sonlandırmak isteyenler ise yine aynı platformları kullanarak başvuru yapabilecek ve modem ya da ONT cihazlarını iade edebilecek.