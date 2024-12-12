Dev Şirket Türkiye’den Çekiliyor: Müşterilerine Para İadesi Yapılacak!
Türkiye'deki internet pazarında önemli bir oyuncu olan Comnet, bireysel internet hizmetlerini durdurduğunu açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
2021 yılında Türkiye'de faaliyete başlayan ve uygun fiyatlı xDSL ile fiber internet çözümleri sunarak geniş bir müşteri kitlesi edinen şirket, kullanıcılarına yönelik internet erişimini tamamen sonlandırdı.
SEKTÖRE ADINI YAZDIRMIŞTI
Comnet, Türkiye'de ilk kez ön ödemeli internet hizmeti sunarak sektörde çığır açan bir girişime imza atmıştı. Ayrıca binlerce peering desteğiyle kullanıcılara özgür bir internet deneyimi sunmayı hedeflemiş ve sektörde yenilikçi bir konum elde etmişti.
DİĞER HİZMETLER DEVAM EDECEK
Bireysel internet hizmetlerine veda eden şirket, veri merkezi hizmetleri, kurumsal erişim çözümleri ve Homepass gibi diğer hizmetlerini sürdürmeye devam edecek.
ŞİRKETTEN AÇIKLAMA YAPILDI
Comnet, mevcut abonelerine geçiş ve iptal süreçleriyle ilgili açıklama yaptı. Başka bir internet sağlayıcısına geçmek isteyen kullanıcılar, Comnet’in mobil uygulaması veya internet sitesi üzerinden xDSL hizmet numaralarını alarak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Hizmetini sonlandırmak isteyenler ise yine aynı platformları kullanarak başvuru yapabilecek ve modem ya da ONT cihazlarını iade edebilecek.
PARA İADESİ YAPILACAK
Comnet, kullanıcılarına teşekkür ederken, hizmet sürelerini dikkate alarak kalan ödemelerin abone kartlarına iade edileceğini duyurdu.
KULLANICILAR ALTERNATİF ARAYIŞINDA
Comnet’in aniden aldığı bu karar, binlerce kullanıcıyı yeni bir internet sağlayıcısı arayışına yönlendirdi. Şirketin inovatif geçmişine rağmen bireysel internet hizmetlerinden çekilme kararı sektörde dikkat çekti.