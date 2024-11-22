Dev Şirket İflasın Eşiğinde: Binlerce Çalışanı İşsiz Kalacak

HIZLI BÜYÜME VE BORÇ SARMALI

Wirtschaftswoche'nin haberine göre, son yıllarda agresif bir büyüme stratejisi izleyen Ziegler, yeni üretim tesislerine yatırım yaparak, rakip şirketleri satın alarak ve sektör dışına yayılarak büyüklüğünü katladı. 2020'de 331 milyon Euro olan cirosu, 2022'de 1 milyar Euro'yu aştı ve 2024 için de daha yüksek hedefler belirlenmişti. Ancak bu hızlı büyüme, şirketin borç yükünü de önemli ölçüde artırdı. 2022 itibarıyla bankalara olan borçları 326 milyon Euro'ya ulaştı.