Dev Şirket İflasın Eşiğinde: Binlerce Çalışanı İşsiz Kalacak
Avrupa'nın en büyük kereste fabrikalarından olan Ziegler Holding iflas başvurusunda bulundu.
Kaynak: Gerçek Gündem
Yıllarca hızlı büyümeyle adından söz ettiren Ziegler Holding, beklenmedik bir şekilde iflasın eşiğine geldi. Avrupa'nın en büyük kereste fabrikalarından birini işleten şirketin bu durumu, sektörde şok etkisi yarattı.
HIZLI BÜYÜME VE BORÇ SARMALI
Wirtschaftswoche'nin haberine göre, son yıllarda agresif bir büyüme stratejisi izleyen Ziegler, yeni üretim tesislerine yatırım yaparak, rakip şirketleri satın alarak ve sektör dışına yayılarak büyüklüğünü katladı. 2020'de 331 milyon Euro olan cirosu, 2022'de 1 milyar Euro'yu aştı ve 2024 için de daha yüksek hedefler belirlenmişti. Ancak bu hızlı büyüme, şirketin borç yükünü de önemli ölçüde artırdı. 2022 itibarıyla bankalara olan borçları 326 milyon Euro'ya ulaştı.
Ziegler Holding'i zor duruma düşüren en önemli faktörlerden biri, küresel ekonomideki yavaşlama ve özellikle inşaat sektöründeki durgunluk oldu. Keresteye olan talepteki düşüş, şirketin karlılığını olumsuz etkiledi. Ayrıca, artan enerji fiyatları ve tedarik zincirindeki aksaklıklar da şirketin maliyetlerini artırarak karlılığını düşürdü.
Ziegler Holding'in iflası, sektörde çalışan binlerce kişiyi doğrudan etkileyecek. Şirketin yan kuruluşlarının durumu henüz netleşmese de, sektörde büyük bir istihdam kaybı yaşanması bekleniyor. Ayrıca, Ziegler'in iflası, kereste sektöründeki rekabeti azaltabilir ve fiyatların artmasına neden olabilir.
Yaklaşık 30 iştiraki bulunan şirketler grubunda 3.200 kişi çalışıyor.