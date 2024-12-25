Dev Şirket Apar Topar İflas Başvurusunda Bulundu: Dolandırıcılık Suçlamasıyla Rekor Tazminat Talep Edildi

New York Yüksek Mahkemesi'nin geçtiğimiz aylarda verdiği kararda, CCA'nın Baha Mar projesindeki dolandırıcılık faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtilmiş ve BML Properties'e 1.6 milyar dolarlık tazminat ödenmesine hükmedilmişti. Mahkeme ayrıca, CCA'nın ifadelerini "güvenilmez ve çelişkili" olarak değerlendirmişti.

ERTELEME TALEBİNE RET

Sarkis Izmirlian, yaptığı açıklamada, "Bu, CCA ve milyarlarca dolarlık ana şirketi China State Construction Engineering Corporation’ın (CSCEC) sorumluluktan kaçma çabalarının bir başka örneğidir" dedi. İflas başvurusunun ardından New York Temyiz Mahkemesi, CCA'nın tazminat kararının uygulanmasını erteleme talebini reddetti ve tazminatın hemen uygulanmasının önünü açtı.