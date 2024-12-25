Dev Şirket Apar Topar İflas Başvurusunda Bulundu: Dolandırıcılık Suçlamasıyla Rekor Tazminat Talep Edildi
BML Properties Ltd., Çin merkezli CCA Construction Inc.’in iflas başvurusuna sert tepki gösterdi. Şirketin başkanı Sarkis Izmirlian, bu başvurunun dolandırıcılık ve sözleşme ihlalleri iddialarından kaçma amacı taşıdığını belirtti.
Kaynak: Haber Merkezi
New York Yüksek Mahkemesi'nin geçtiğimiz aylarda verdiği kararda, CCA'nın Baha Mar projesindeki dolandırıcılık faaliyetlerinden sorumlu olduğu belirtilmiş ve BML Properties'e 1.6 milyar dolarlık tazminat ödenmesine hükmedilmişti. Mahkeme ayrıca, CCA'nın ifadelerini "güvenilmez ve çelişkili" olarak değerlendirmişti.
ERTELEME TALEBİNE RET
Sarkis Izmirlian, yaptığı açıklamada, "Bu, CCA ve milyarlarca dolarlık ana şirketi China State Construction Engineering Corporation’ın (CSCEC) sorumluluktan kaçma çabalarının bir başka örneğidir" dedi. İflas başvurusunun ardından New York Temyiz Mahkemesi, CCA'nın tazminat kararının uygulanmasını erteleme talebini reddetti ve tazminatın hemen uygulanmasının önünü açtı.
‘SORUMLULUKTAN KAÇIŞ’ DEĞERLENDİRMESİ
CCA, ABD'deki New Jersey İflas Mahkemesi'ne başvurarak Chapter 11 iflas koruması talebinde bulundu. Şirket, bu korumanın New York mahkemesinin "hatalı" kararına karşı itirazlarını sürdürmesine olanak tanıyacağını iddia etti. Ancak bu başvuru, BML Properties tarafından "sorumluluktan kaçış" olarak nitelendirildi.
‘DOLANDIRICILIKTA BELİRLEYİCİ ROL OYNADIĞI…’
Mahkeme kararında, CCA'nın usulsüzlüklerinin Baha Mar projesinin tamamlanamamasına ve 2015'te iflas etmesine neden olduğu belirtildi. BML Properties'in projenin kontrolünü kaybetmesine neden olan süreçte, CCA'nın dolandırıcılık faaliyetlerinin belirleyici rol oynadığı ifade edildi.
CCA, iflas başvurusunun Bahamalar'daki iki oteli, British Colonial ve Margaritaville, ve bu projelerde çalışan yüzlerce kişinin işlerini korumak için gerekli olduğunu savundu. Ancak Izmirlian, CCA'nın bir dolandırıcılık zinciriyle yönetildiğini ve adaletin yerini bulacağını vurguladı.
‘GENİŞ ÇAPLI KAÇIŞ PLANI’
“CCA ve bu dolandırıcılığı planlayan tüm aktörlere karşı haklarımızı savunmak için gereken her adımı atacağız” diyen Izmirlian, iflas başvurusunun CSCEC’in de dahil olduğu geniş çaplı bir sorumluluktan kaçış planı olduğunu öne sürdü.
CSCEC, Çin hükümetine ait bir şirket olup Şanghay Borsası'nda 601668 koduyla işlem görüyor. Bu durum, şirketin üzerindeki uluslararası incelemelerin artmasına neden oldu.
NE OLMUŞTU?
Baha Mar, Bahamalar'ın başkenti Nassau'da, yaklaşık 4,2 milyar dolarlık maliyetle tasarlanmış büyük bir tatil köyü projesiydi. Proje; oteller, kumarhane, golf sahaları, restoranlar ve alışveriş alanlarını içeren, Bahamalar'ın turizm endüstrisini güçlendirmeyi hedefleyen prestijli bir girişim olarak başladı. Sarkis Izmirlian, BML Properties Ltd. aracılığıyla projenin geliştiricisiydi ve projenin finansmanını Çin Exim Bankası'nın sağladığı büyük bir kredi ile gerçekleştirdi.
İnşaat işi, Çin hükümetine bağlı China Construction America (CCA) şirketine verilmişti. CCA, Çin merkezli China State Construction Engineering Corporation (CSCEC)'in bir yan kuruluşuydu.
İnşaat sürecinde ciddi gecikmeler ve maliyet artışları yaşandı. Projenin başlangıçta 2014 yılında tamamlanması planlanmıştı, ancak bir türlü açılışı gerçekleştirilemedi. BML Properties, CCA'yı proje yönetiminde ihmalkarlıkla ve dolandırıcılıkla suçladı. İddialara göre:
-CCA, projeyi bilerek geciktirdi.
-CCA, tahsis edilen fonları kötüye kullandı.
-Projeyi tamamlamak için gereken uzmanlık ve kaynaklara sahip olmadığını bilmesine rağmen çalışmayı üstlendi.