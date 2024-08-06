Dev Şirket 80 Şubesiyle Birlikte Kepenk İndiriyor! İflasına Onay Çıktı

Şirketin kriz yaşamasının ardında, enflasyon nedeniyle tüketici güveninin zayıflaması, alışveriş merkezlerinde müşteri sayısının azalması ve endeks bazlı kira artışları gibi nedenlerin mevcut maliyetleri artırdığı ifade edildi.

Şirketin faaliyetlerini denetlemekle görevlendirilen Schmid-Sperber, şirketin yeniden yapılanması için umutlu olduğunu söyledi. Studioline, ilk olarak 1910 yılında Kiel’de Carl Prien tarafından kuruldu ve 2003 yılında fotoğraf hizmetlerine odaklanarak, 2013 yılında sektördeki en büyük markalarından biri olan Probild-Studio/Mein Fotostudio Group’u satın almıştı.