Dev Şirket 80 Şubesiyle Birlikte Kepenk İndiriyor! İflasına Onay Çıktı
Dünya devleri arasında bulunan Alman Studioline fotoğraf stüdyosu zinciri iflas başvurusu yaptı. Dev şirketin iflası onayladı.
Dünya genelinde iflas eden şirketlerin sayısında artış yaşanıyor.
Dünya devleri arasında bulunan Alman Studioline fotoğraf stüdyosu zinciri iflasını duyurdu.
110 yıllık şirket Studioline'ın 80 şubesi ile yaygın bir ağı bulunmaktaydı.
SEKTÖRDE ŞOK ETKİSİNE YOL AÇTI
100 yılı deviren Studioline fotoğrafçılığın batma haberi sektörde bomba etkisi yarattı ve yaşanan krizin büyüklüğünü ortaya koydu.
Artı49'un haberine göre; Studioline Photostudios GmbH ve My Photo Studio GmbH ile birlikte 75 iştirak, Kiel Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusunda bulundu. Mahkeme, geçici iflas yöneticisi olarak avukat Reinhold Schmid-Sperber’i görevlendirdi. Mali zorluklara rağmen, şirketin ticari faaliyetlerini sürdüreceğini ve 500 çalışanın maaşları iflas yardımlarıyla Eylül sonuna kadar güvence altına alınacağını belirtti.
Şirketin kriz yaşamasının ardında, enflasyon nedeniyle tüketici güveninin zayıflaması, alışveriş merkezlerinde müşteri sayısının azalması ve endeks bazlı kira artışları gibi nedenlerin mevcut maliyetleri artırdığı ifade edildi.
Şirketin faaliyetlerini denetlemekle görevlendirilen Schmid-Sperber, şirketin yeniden yapılanması için umutlu olduğunu söyledi. Studioline, ilk olarak 1910 yılında Kiel’de Carl Prien tarafından kuruldu ve 2003 yılında fotoğraf hizmetlerine odaklanarak, 2013 yılında sektördeki en büyük markalarından biri olan Probild-Studio/Mein Fotostudio Group’u satın almıştı.