Dev Restoran Zinciri Rekor Sermayeyle Kahve Sektörüne Gözünü Dikti! Borsa’da Halka Arz Yapmıştı
Ünlü restoran zinciri BigChefs, kahve sektörüne adım attı. Hisselerinin tamamının sahibi olarak kahve firması kuran BigChefs, yeni hamlesini KAP'a bildirdi.
Kaynak: BloombergHT
Geçtiğimiz yıl mayıs ayında halka arz olarak borsada işlem görmeye başlayan ünlü restoran zinciri BigChefs, yüzde 100 hissesine sahip olduğu yeni bir şirket kurduğunu açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan bildirimle duyurulan yeni gelişme, şirketin iş büyüklüğünü genişletmek istiyor.
KAP'a 9 Aralık 2024 tarihinde yapılan açıklamada, BigChefs'in yeni kurduğu şirketin adı "Büyük Kahvecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 4 Aralık 2024 tarihli kararı doğrultusunda kurulan bu yeni bağlı ortaklığın sermaye tutarı ise 10 milyon TL olarak açıklandı.
BİGCHEFS'İN BORSA'DA GÜNCEL DURUMU
BigChefs, geçtiğimiz yıl mayıs ayında halka arz sürecini başarıyla tamamlamış ve toplamda 832,5 milyon TL büyüklüğünde bir halka arz gerçekleştirmişti. 1 TL nominal değerli pay için 22,50 TL’den talep toplanmıştı. Şirketin hisseleri, 10 Aralık 2024 itibariyle borsada 31,12 TL seviyesinden işlem görmeye devam ediyor.