Dev Restoran Zinciri Rekor Sermayeyle Kahve Sektörüne Gözünü Dikti! Borsa’da Halka Arz Yapmıştı

KAP'a 9 Aralık 2024 tarihinde yapılan açıklamada, BigChefs'in yeni kurduğu şirketin adı "Büyük Kahvecilik Sanayi ve Ticaret A.Ş." olarak belirtildi. Yönetim Kurulu'nun 4 Aralık 2024 tarihli kararı doğrultusunda kurulan bu yeni bağlı ortaklığın sermaye tutarı ise 10 milyon TL olarak açıklandı.