Dev Otomotiv Şirketi 4 Bin 700 Kişiyi İşten Çıkaracak
Ünlü otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, Avrupa genelinde binlerce çalışanını işten çıkaracağını açıkladı.
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İşten çıkarmaların gerekçesi olarak, endüstriyel sektörlerde yaşanan zayıflama ve elektrikli araç üretimindeki düşüş gösterildi.
4 BİN 700 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK
Schaeffler, Avrupa'da toplam 4 bin 700 çalışanın işten çıkarılacağını, bu rakamın 2 bin 800'ünün Almanya'daki iş gücünü kapsayacağını belirtti. Dünya genelinde 120 binden fazla çalışanı olan şirket, Almanya'da on ve Avrupa'da beş lokasyonda bu işten çıkarmaları gerçekleştirmeyi planlıyor.
Dönüşüm sürecinin bir parçası olarak Schaeffler, Vitesco şirketiyle birleşme gerçekleştirdi. Bu değişim, Schaeffler'in yıllık yaklaşık 290 milyon euro tasarruf etmesini hedefliyor.
2029'A KADAR TASARRUF PLANI
Schaeffler CEO’su Klaus Rosenfeld, programın uzun vadeli rekabet gücünü korumak için zorunlu olduğunu belirtti. "Sosyal açıdan sorumlu bir şekilde ve orantı duygusuyla bu adımları atacağız" diye ekledi.
Şirket, dönüşüm planının 2029'a kadar tamamlanmasını ve beklenen tasarrufun sağlanmasını umuyor.