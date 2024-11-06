Dev Otomotiv Şirketi 4 Bin 700 Kişiyi İşten Çıkaracak

4 BİN 700 KİŞİ İŞTEN ÇIKARILACAK

Schaeffler, Avrupa'da toplam 4 bin 700 çalışanın işten çıkarılacağını, bu rakamın 2 bin 800'ünün Almanya'daki iş gücünü kapsayacağını belirtti. Dünya genelinde 120 binden fazla çalışanı olan şirket, Almanya'da on ve Avrupa'da beş lokasyonda bu işten çıkarmaları gerçekleştirmeyi planlıyor.

Dönüşüm sürecinin bir parçası olarak Schaeffler, Vitesco şirketiyle birleşme gerçekleştirdi. Bu değişim, Schaeffler'in yıllık yaklaşık 290 milyon euro tasarruf etmesini hedefliyor.