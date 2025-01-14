Dev Otomobil Firmasından Flaş Açıklama: Bu Modeller ÖTV Muafiyetindeydi! İşte Son Durum

EN ÇOK SATILAN ÜÇÜNCÜ MODEL OLDU

Renault Megane Sedan, 2024 yılında 40 bin 77 adet satışla Türkiye’nin en çok satan üçüncü binek modeli oldu. Geniş iç mekanı, dinamik tasarımı ve yüksek bagaj kapasitesi ile bireysel ve kurumsal kullanıcıların ilk tercihlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Dizel ve benzinli motor seçenekleriyle ekonomik bir sürüş sunan Megane Sedan, tıpkı Clio gibi yeni ÖTV düzenlemelerine uygunluğu sayesinde engelli bireyler için güçlü bir seçenek olmaya devam ediyor.