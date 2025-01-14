Dev Otomobil Firmasından Flaş Açıklama: Bu Modeller ÖTV Muafiyetindeydi! İşte Son Durum
Engelli bireylerin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanabileceği araçlar için yeni düzenlemeler Resmi Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe giren düzenlemeye göre, ÖTV muafiyetine tabi araçlarda yüzde 40 yerlilik oranı şartı getirildi.
Kaynak: Haber Merkezi
2024 yılında 1 milyon 561 bin 255 TL olarak uygulanan ÖTV muafiyetli araç üst limiti, 1 Ocak 2025 itibarıyla 2 milyon 290 bin 200 TL’ye yükseltildi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, 2024 yılında yerli üretim otomobillerin satışlardaki payı yüzde 29 olarak gerçekleşti. Yeni düzenleme ile bu oranın artırılması ve yerli üretimin teşvik edilmesi hedefleniyor.
RENAULT’TAN İKİ POPÜLER MODEL
Türkiye’de aktif olarak üretim yapan Oyak Renault Otomobil Fabrikaları, yüzde 40 yerlilik oranını sağlayan Clio ve Megane Sedan modelleriyle dikkat çekiyor. Fabrikada yıllık yaklaşık 400 bin araç üretilirken, bu modeller Renault’un Türkiye pazarındaki başarısını pekiştiren önemli unsurlar arasında yer alıyor.
‘MUAFİYET DEVAM EDECEK’
Renault Mais Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş, konuya ilişkin açıklamasında, “Clio ve Megane Sedan, ürün gamımızın en çok satan modelleri olarak öne çıkıyor. Türkiye’de üretilen ve önemli yerlilik oranlarına sahip olan bu modellerimiz, ÖTV muafiyetine ilişkin yeni getirilen düzenlemelerle, engelli vatandaşlarımızın kullanımına sunulmaya devam edecek” dedi.
TÜRKİYE’NİN GÖZDE MODELİ
2024’te 50 bin 891 adetlik satışla Türkiye’nin en çok tercih edilen binek modellerinden biri olan Renault Clio, segmentindeki üstün özellikleriyle dikkat çekiyor.
Clio’nun özellikleri arasında;
-145 hp hibrit motor seçeneği ve düşük yakıt tüketimi,
-10 inç dijital gösterge ekranı ve 9,3 inç multimedya ekranı,
-391 litrelik geniş bagaj hacmi,
-Sportif Esprit Alpine versiyonu ile modern tasarım,
Clio’nun kullanıcılar tarafından tercih edilmesindeki temel faktörler olarak öne çıkıyor. Benzinli ve hibrit motor seçeneklerine sahip olan Clio, ÖTV düzenlemeleriyle uyumlu modeller arasında yer alıyor.
EN ÇOK SATILAN ÜÇÜNCÜ MODEL OLDU
Renault Megane Sedan, 2024 yılında 40 bin 77 adet satışla Türkiye’nin en çok satan üçüncü binek modeli oldu. Geniş iç mekanı, dinamik tasarımı ve yüksek bagaj kapasitesi ile bireysel ve kurumsal kullanıcıların ilk tercihlerinden biri olarak öne çıkıyor.
Dizel ve benzinli motor seçenekleriyle ekonomik bir sürüş sunan Megane Sedan, tıpkı Clio gibi yeni ÖTV düzenlemelerine uygunluğu sayesinde engelli bireyler için güçlü bir seçenek olmaya devam ediyor.