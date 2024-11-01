Dev Otel Firması İflas Etti: 1276 Yataklı, 8 Havuz ve 1 Aqua Parkı Vardı

Karaderili Grup'un geçmişte, telefonla arayarak bedava tatil vaatleriyle 50 binden fazla vatandaşa devre mülk satışı yaptığı ve birçok kişiyi mağdur ettiği ortaya çıkmıştı. Bu dolandırıcılık faaliyetleri üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, şirketin üst düzey yöneticileri ve iş birlikçileri tutuklanmıştı.

İFLASINA HÜKMEDİLDİ

BodrumOlay'ın haberine göre, Yalova ve Kuşadası merkezli otellerin detaylı bir inceleme altına alındığı belirtildi. 1 Kasım 2024 tarihli İstanbul 1. İflas Dairesi ilanı ile Kuşadası Otel İşletmeleri Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına hükmedildi.