Dev Otel Firması İflas Etti: 1276 Yataklı, 8 Havuz ve 1 Aqua Parkı Vardı
Yalova'dan gelen iflas haberi turizm sektörünü sarstı. Vatandaşları "bedava tatil kazandınız" vaadiyle manipüle ederek mağdur eden Karaderili Grup, iflasını açıkladı. İstanbul 1. İflas Dairesi, şirketin sahibi olduğu, Kuşadası'nda yer alan 1276 yatak kapasiteli, 8 açık yüzme havuzu ve 1 aqua parka sahip lüks otelin iflas kararını duyurdu.
Kaynak: BodrumOlay
Karaderili Grup'un geçmişte, telefonla arayarak bedava tatil vaatleriyle 50 binden fazla vatandaşa devre mülk satışı yaptığı ve birçok kişiyi mağdur ettiği ortaya çıkmıştı. Bu dolandırıcılık faaliyetleri üzerine Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, şirketin üst düzey yöneticileri ve iş birlikçileri tutuklanmıştı.
İFLASINA HÜKMEDİLDİ
BodrumOlay'ın haberine göre, Yalova ve Kuşadası merkezli otellerin detaylı bir inceleme altına alındığı belirtildi. 1 Kasım 2024 tarihli İstanbul 1. İflas Dairesi ilanı ile Kuşadası Otel İşletmeleri Turizm İnşaat Ticaret Anonim Şirketi'nin iflasına hükmedildi.
110 BİN METREKARELİK DEV TESİSTE İFLAS KARARI
1276 odalı Holiday & Leisure Club, 110 bin metrekarelik geniş bir yeşil alan üzerine kurulu olup, 8 açık yüzme havuzu ve 1 aqua park barındırıyordu. İflas kararının ardından, otel zincirinin dolandırıcılık faaliyetlerine ilişkin detaylar da gün yüzüne çıktı.
MANİPÜLASYON VE DOLANDIRICILIK İDDİASI
Şirketin, milyonlarca kişiyi telefonla ya da yüz yüze düzenlediği anketlerle hedef aldığı öğrenildi. Anket sonrası, katılımcılar "Bedava otel kazanan 20 kişi arasındasınız" denilerek arandı. Ücretsiz tatil vaadiyle on binlerce kişiyi toplantılara çağıran grup, misafirlerin giyim tarzına uygun kıyafetler giyen personel aracılığıyla, devre mülk satışını gerçekleştirmeye çalıştı.