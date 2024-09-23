Dev Market Zincirinin Şubeleri Kapatılıyor! Binlerce Kişi Ziyaret Ediyordu

Kentsel dönüşüme girmesi nedeni ile daha önce kapatılan Mecidiyeköy şubesi de bu kararın bir parçası oldu.

TOPLAM MAĞAZA SAYISI 136’YA DÜŞECEK

İstanbul’daki şubelerini teker teker kapatan Ersan Alışveriş, İzmir'de ise 3 yeni mağaza açmayı planladığını duyurdu. Bu yeni mağazaların operasyonel hazırlığının ve dekoratif düzenlemelerinin tamamlanarak 1 Ağustos'la birlikte hizmete gireceği belirtildi. İzmir'deki yeni açılışlarla birlikte, Ersan Alışveriş’in toplam mağaza sayısı yeniden 136’ya çıkmış olacak.