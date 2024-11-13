Dev Market Zincirinden Şok Karar: Mağazalarını Kapatıyor

Dev perakende zincirlerinden Sainsbury's, Argos'un 9 mağazasını kapatmayı planladıklarını açıkladı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Dev Market Zincirinden Şok Karar: Mağazalarını Kapatıyor - Resim: 1

İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Sainsbury's, Argos'un bazı mağazalarını kapatmayı ve bu süreçte yeni mağazalar açmayı planladığını açıkladı. Şirket, 2024 mali yılında 9 bağımsız Argos mağazasını kapatmayı hedeflerken, yerine 13 yeni Argos mağazası açılacağını duyurdu.

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Dev Market Zincirinden Şok Karar: Mağazalarını Kapatıyor - Resim: 2

Sainsbury's, Mart 2023'te bağımsız olarak Argos mağazalarının sayısını 72'ye indirerek, toplamda 385 olan mağaza sayısını 213'e düşürdü. Şirket, 2024-2025 mali yılına kadar 3 yeni süpermarket ile birlikte yaklaşık 25 yeni mağaza açmayı planlıyor. Ancak bu dönemde 4 süpermarketin yanı sıra 15-20 bağımsız Argos mağazasının kapanması öngörülüyor.

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Dev Market Zincirinden Şok Karar: Mağazalarını Kapatıyor - Resim: 3

Sainsbury'nin CEO'su Simon Roberts, şirketin mevcut performansından memnun olduğunu ifade ederek, "Bakkal sektöründeki piyasayı aşan performansımızdan gurur duyuyorum" dedi. Bu şirketin perakende stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.

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Dev Market Zincirinden Şok Karar: Mağazalarını Kapatıyor - Resim: 4

Argos'un geleceğiyle ilgili yapılan açıklamalarda ise, 2025 Mart ayında bağımsız Argos mağazalarının 190'a düşmesi, aynı dönemde Sainsbury's süpermarketlerinde ise 450-460 Argos mağazaları ile 480-500 toplama noktasının olması bekleniyor.

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