Dev Market Zincirinden Şok Karar: Mağazalarını Kapatıyor
Dev perakende zincirlerinden Sainsbury's, Argos'un 9 mağazasını kapatmayı planladıklarını açıkladı.
Kaynak: Gerçek Gündem
İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Sainsbury's, Argos'un bazı mağazalarını kapatmayı ve bu süreçte yeni mağazalar açmayı planladığını açıkladı. Şirket, 2024 mali yılında 9 bağımsız Argos mağazasını kapatmayı hedeflerken, yerine 13 yeni Argos mağazası açılacağını duyurdu.
Sainsbury's, Mart 2023'te bağımsız olarak Argos mağazalarının sayısını 72'ye indirerek, toplamda 385 olan mağaza sayısını 213'e düşürdü. Şirket, 2024-2025 mali yılına kadar 3 yeni süpermarket ile birlikte yaklaşık 25 yeni mağaza açmayı planlıyor. Ancak bu dönemde 4 süpermarketin yanı sıra 15-20 bağımsız Argos mağazasının kapanması öngörülüyor.
Sainsbury'nin CEO'su Simon Roberts, şirketin mevcut performansından memnun olduğunu ifade ederek, "Bakkal sektöründeki piyasayı aşan performansımızdan gurur duyuyorum" dedi. Bu şirketin perakende stratejisinin bir parçası olduğu belirtildi.
Argos'un geleceğiyle ilgili yapılan açıklamalarda ise, 2025 Mart ayında bağımsız Argos mağazalarının 190'a düşmesi, aynı dönemde Sainsbury's süpermarketlerinde ise 450-460 Argos mağazaları ile 480-500 toplama noktasının olması bekleniyor.