Dev Market Zincirinden Şok Karar: Mağazalarını Kapatıyor

Sainsbury's, Mart 2023'te bağımsız olarak Argos mağazalarının sayısını 72'ye indirerek, toplamda 385 olan mağaza sayısını 213'e düşürdü. Şirket, 2024-2025 mali yılına kadar 3 yeni süpermarket ile birlikte yaklaşık 25 yeni mağaza açmayı planlıyor. Ancak bu dönemde 4 süpermarketin yanı sıra 15-20 bağımsız Argos mağazasının kapanması öngörülüyor.