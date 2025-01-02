Dev Market Zinciri Borsayı Titretti: Bir Anda Fırladı! Daha Önce Böylesi Görülmedi

Migros (#MGROS), son açıkladığı finansal tabloyla yatırımcıların dikkatini çekti. Borsada daha önce böylesi görülmedi...

Kaynak: Haber Merkezi

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Dev Market Zinciri Borsayı Titretti: Bir Anda Fırladı! Daha Önce Böylesi Görülmedi - Resim: 1

Şirketin bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli, daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde %29.875 seviyesine ulaşarak piyasada büyük ilgi uyandırdı.

MİGROS’UN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI POTANSİYELİ DETAYLARI

Hisse Kodu: MGROS

Bedelsiz Potansiyeli: %29.875

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Dev Market Zinciri Borsayı Titretti: Bir Anda Fırladı! Daha Önce Böylesi Görülmedi - Resim: 2

YATIRIMCILARA ÖNEMLİ UYARI

Bedelsiz dağıtım potansiyelinin yüksek olması, şirketin mutlaka sermaye artıracağı veya hisse fiyatlarının yükseleceği anlamına gelmiyor. Yatırım kararları alınırken bu durum göz önünde bulundurulması gerekiyor.

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Dev Market Zinciri Borsayı Titretti: Bir Anda Fırladı! Daha Önce Böylesi Görülmedi - Resim: 3

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mevcut hissedarlarına ek hisse dağıtma potansiyelini ifade eder. Bu süreçte, hisse senedi sayısının artması hisse fiyatını düşürebilir ve böylece daha geniş bir yatırımcı kitlesinin hisselere ulaşması mümkün hale gelebilir.

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