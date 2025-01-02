Dev Market Zinciri Borsayı Titretti: Bir Anda Fırladı! Daha Önce Böylesi Görülmedi

BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?

Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mevcut hissedarlarına ek hisse dağıtma potansiyelini ifade eder. Bu süreçte, hisse senedi sayısının artması hisse fiyatını düşürebilir ve böylece daha geniş bir yatırımcı kitlesinin hisselere ulaşması mümkün hale gelebilir.