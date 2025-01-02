Dev Market Zinciri Borsayı Titretti: Bir Anda Fırladı! Daha Önce Böylesi Görülmedi
Migros (#MGROS), son açıkladığı finansal tabloyla yatırımcıların dikkatini çekti. Borsada daha önce böylesi görülmedi...
Kaynak: Haber Merkezi
Şirketin bedelsiz sermaye artırımı potansiyeli, daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde %29.875 seviyesine ulaşarak piyasada büyük ilgi uyandırdı.
MİGROS’UN BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI POTANSİYELİ DETAYLARI
Hisse Kodu: MGROS
Bedelsiz Potansiyeli: %29.875
YATIRIMCILARA ÖNEMLİ UYARI
Bedelsiz dağıtım potansiyelinin yüksek olması, şirketin mutlaka sermaye artıracağı veya hisse fiyatlarının yükseleceği anlamına gelmiyor. Yatırım kararları alınırken bu durum göz önünde bulundurulması gerekiyor.
BEDELSİZ SERMAYE ARTIRIMI NEDİR?
Bedelsiz sermaye artırımı, şirketin mevcut hissedarlarına ek hisse dağıtma potansiyelini ifade eder. Bu süreçte, hisse senedi sayısının artması hisse fiyatını düşürebilir ve böylece daha geniş bir yatırımcı kitlesinin hisselere ulaşması mümkün hale gelebilir.