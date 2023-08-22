Dev kurumdan dolar tahmini: 'Ağırlığını azalt' uyarısı

Citi, dolar/TL’nin şu anda 27,16’dan 32’ye yükselmesini hedefleyerek, 25’te stop loss ile önceki bir işleme yeniden girmekte olduğunu belirttiği raporunda, “TCMB’nin hafta sonu kur korumalı mevduatların boyutunu azaltmak için aldığı makro ihtiyati tedbirler ışığında, zamanlamanın bu işleme yeniden girmek için uygun olduğunu düşünüyoruz” dedi.