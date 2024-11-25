Dev Karavan Satıcısı Resmen İflas Etti

Uzmanlar, sektörün yaşadığı bu daralmada arz-talep dengesindeki bozulmanın etkili olduğunu belirtiyor. Şirketin iflas başvurusunun ardından sektördeki diğer aktörlerin de benzer sıkıntılar yaşayabileceği yorumları yapılıyor. Nitekim, 2024 yılı başlarında bir başka otomobil satıcısı da iflas başvurusunda bulunmuştu.

STOKLAR ERİTİLMEYE ÇALIŞILIYOR

Auto und Freizeit Nord, iflasın ardından elindeki mevcut stokları eritmek için büyük bir indirim kampanyası başlattı. Şirket, bazı modellerde 20 bin Euro’ya varan indirimler sunarak dikkat çekiyor. Örneğin, normalde 40 bin Euro’ya satılan karavanlar, şu anda 30 bin Euro’ya alıcı bulabiliyor.