Dev Kağıt Fabrikası İflas Bayrağını Çekti! 200 Yıldır Hizmet Veriyordu

Almanya'nın Hessen eyaletindeki Wetterau bölgesinde bulunan bir kağıt fabrikası iflas başvurusu yaptı. 1828 yılında Hessen'in Nidda/Ober-Schmitten bölgesinde kurulan özel kağıt fabrikası, neredeyse 200 yıl sonra çöküşle karşı karşıya. Hem ISH Paper GmbH Ober-Schmitten hem de Spezialpapierfabrik Ober-Schmitten GmbH için geçici iflas işlemleri için başvuruda bulunuldu. Hessen eyaletinin Friedberg kentindeki mahkeme, iki başvurunun alındığını duyurdu.

Parşömen kâğıdı üretiminde uzmanlaşmış olan bu fabrikayı, sadece bir yıl önce Amerikan Glatfelter grubu, Türk şirketi İŞ Holding'e sembolik bir Euro karşılığında satmıştı. FNP'nin haberine göre, ilkbaharda yeni bir kağıt makinesi kurulması ve 500 milyon Euro'luk bir yatırım yapılması planlanmış ve yeni çalışanlar bile işe alınmıştı.

ULUSLARARASI BİR YATIRIMCI SÜRECİ BAŞLATILACAK

Avukat Jan Markus Plattner iflas yöneticisi olarak atanırken, “Şimdi ekibimle birlikte Ober-Schmitten özel kağıt fabrikasındaki mevcut durumu gözden geçirmek ve şirketin yeniden yapılandırılması için seçenekleri araştırmak üzere sahada çalışacağım. Kağıt üretimini arttırmak için hammadde tedarik zincirinin yeniden inşa edilmesi gerekiyor. Ayrıca hızlı bir şekilde uluslararası bir yatırımcı süreci başlatacağız” ifadelerine yer verdi.