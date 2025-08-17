Dev Holdingde Miras Kavgası: Babasına ve Kuzenine Dava Açtı, 'Ölüm Tehdidi' İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Mermerler Şirketler Grubu’nda baba ve oğul arasında başlayan anlaşmazlık mahkemeye taşındı. Gıda, savunma sanayii, turizm ve ulaşım başta olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren şirketlerde, Yüksel Mermer ile oğlu Zafer Murat Mermer arasındaki gerilim tırmandı.

AİLESİNE DAVA AÇTI

Takvim'de yer alan habere göre, Zafer Murat Mermer, babası Yüksel Mermer’i dolandırıcılık suçlamasıyla dava ederken, aile şirketlerindeki bazı hisselerinin kanunsuz olarak elinden alındığını iddia etti. Mahkemeye sunulan dilekçede, pay sahipliğinin haksız biçimde sonlandırıldığı öne sürüldü.

Oğul Mermer, suç duyurusunda şirketin yönetim kurulu başkanı olan babası ve şirket ortağı kuzeni Serkan Samrıoğlu hakkında örgütlü nitelikli dolandırıcılık, tehdit ve resmi belgede sahtecilik suçlamaları yöneltti.

İŞ DÜNYASI BUNU KONUŞUYOR

İş dünyasında tanınan Yüksel Mermer’in oğluna böyle bir suçlama yapmayacağı, kavganın altında başka sebepler olabileceği iddiaları gündeme geldi. Öte yandan aile içinde gerilimin uzun süredir sürdüğü belirtildi.

'ÖLÜM TEHDİDİ' İDDİASI

Zafer Murat Mermer, Nisan ayında kuzeni Serkan Samrıoğlu tarafından ölümle tehdit edildiğini iddia ederek emniyete başvurmuştu. Savcılık talimatıyla Serkan Samrıoğlu hakkında soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İddialar arasında Serkan Samrıoğlu’nun, ünlü sanatçı Yasemin Yalçın’ın damadı olduğu bilgisi de yer aldı. Olay, iş dünyasında geniş yankı uyandırırken mahkeme süreci merakla takip ediliyor.

