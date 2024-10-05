Dev Havayolu Şirketi İflasın Eşiğinde!

Spirit Airlines’ın hisseleri yıl içinde yüzde 85’ten fazla değer kaybetti ve şirket, üçüncü çeyrekte daha büyük bir zarar açıklama riskiyle karşı karşıya. Ayrıca Pratt & Whitney motorlarındaki sorunlar nedeniyle birçok uçağı yere indirmek zorunda kaldı ve bu da maliyetlerini artırdı. Şirket, maliyetleri düşürmeye ve premium yolcuları çekerek gelirini artırmaya çalışsa da, finansal belirsizlik hala devam ediyor.