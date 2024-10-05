Dev Havayolu Şirketi İflasın Eşiğinde!
Koronavirüs sonrası ekonomik krizlerle boğuşan havayolu sektörü, iflaslarla sarsılmaya devam ediyor. Spirit Airlines, 21 Ekim'e kadar acil finansman bulamazsa iflas başvurusu yapabilir.
Kaynak: Sözcü
Koronavirüs pandemisinin ardından havayolu sektörü, ekonomik zorluklarla başa çıkmakta zorlanıyor ve hala iflas tehlikesiyle karşı karşıya olan birçok şirket bulunuyor. Pandemiden en çok etkilenen sektörlerden biri ulaşım olurken, havayolu şirketleri ciddi finansal problemler yaşıyor.
Bu duruma örnek olarak Spirit Airlines verilebilir. Şirket, JetBlue Airways ile planlanan 3,8 milyar dolarlık birleşme anlaşmasının çökmesi sonrasında mali krizle boğuşuyor.
Sözcü'de yer alan habere göre, 21 Ekim’e kadar acil finansman bulmak zorunda olan Spirit, iflas koruma başvurusunu değerlendiriyor. Özellikle küçük operasyonlara sahip havayolu şirketleri pandemi sürecinde uçuşlarını tamamen durdurmak zorunda kalmıştı.
Spirit Airlines’ın hisseleri yıl içinde yüzde 85’ten fazla değer kaybetti ve şirket, üçüncü çeyrekte daha büyük bir zarar açıklama riskiyle karşı karşıya. Ayrıca Pratt & Whitney motorlarındaki sorunlar nedeniyle birçok uçağı yere indirmek zorunda kaldı ve bu da maliyetlerini artırdı. Şirket, maliyetleri düşürmeye ve premium yolcuları çekerek gelirini artırmaya çalışsa da, finansal belirsizlik hala devam ediyor.