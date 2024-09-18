Dev Havayolu Şirketi İflas Etti: Milyon Dolarlık Borç Bıraktı

Canada Jetlines, toplamda 11,8 milyon Kanada doları (8,7 milyon ABD doları) borçlu bulunuyor ve 225 alacaklıya ödeme yapmak zorunda. En büyük alacaklılar arasında ileri tarihli uçuş rezervasyonları bulunan yolcular, Corendon Dutch Airlines ve Smart AMS Inc. yer alıyor.