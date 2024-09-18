Dev Havayolu Şirketi İflas Etti: Milyon Dolarlık Borç Bıraktı
Kanada merkezli düşük maliyetli havayolu şirketi Canada Jetlines, 11 Eylül 2024 tarihinde iflas başvurusunda bulundu. Şirket, yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle tüm operasyonlarını durdurdu ve iflas sürecinin yönetimi için BDO Canada Limited’i atadı.
Kaynak: Haber Merkezi
Canada Jetlines, toplamda 11,8 milyon Kanada doları (8,7 milyon ABD doları) borçlu bulunuyor ve 225 alacaklıya ödeme yapmak zorunda. En büyük alacaklılar arasında ileri tarihli uçuş rezervasyonları bulunan yolcular, Corendon Dutch Airlines ve Smart AMS Inc. yer alıyor.
Şirket, 15 Ağustos 2024 tarihinde tüm uçuşlarını askıya aldı. Şirketin filosunda bulunan dört Airbus A320-200 tipi uçak ise farklı lokasyonlarda depolanıyor. Bu uçakların kiralayıcıları arasında Aviation Capital Group ve FTAI Aviation gibi büyük şirketler bulunuyor.
Alacaklılar, 1 Ekim 2024 tarihinde yapılacak telekonferans toplantısında iflas sürecinin gidişatı hakkında bilgilendirilecek.
Canada Jetlines, finansal zorlukları aşamayıp gerekli fonları sağlayamaması nedeniyle iflas koruma başvurusunda bulunamadan bu sürece girmiş oldu.