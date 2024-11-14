Dev Havayolu Şirketi İflas Bayrağını Çekti: Ucuz Biletleri ile Ünlüydü
ABD'nin önde gelen düşük maliyetli havayolu şirketlerinden Spirit Airlines iflas başvurusuna hazırlanıyor. Şirketin mali sorunları, Amerika genelinde uçuş iptalleri konusunda endişeleri arttırdı.
Kaynak: Haber Merkezi
Salı gecesi iflas haberlerinin yayılmasının hemen ardından, Spirit Airlines'ın hisseleri sadece saniyeler içinde yüzde 45 değer kaybederek piyasa değerinden yüz milyonlarca dolarlık kayıp yaşadı. Çarşamba sabahı itibariyle hisselerdeki düşüş yüzde 70 seviyesine kadar ulaştı.
HAFTAYA RESMİ BAŞVURU YAPILACAK
Florida merkezli Spirit Airlines, mali durumunu düzenleyebilmek için alacaklılarıyla yeniden yapılandırma görüşmeleri sürdürüyor. Şirketin toplamda 3 milyar dolardan fazla borcu olduğu biliniyor. Wall Street Journal’ın haberine göre, iflas başvurusunun önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi bekleniyor.
23 UÇAĞINI SATIŞA ÇIKARDI
Şirketin bu yıl içerisinde büyümeyi sınırlandırdığı, personel çıkarmaları yaptığı ve 23 uçağını satışa çıkardığı biliniyor. Spirit Airlines’ın, şirketin faaliyetlerine devam etmesine olanak sağlarken borçların yeniden yapılandırılmasına imkan tanıyan “Chapter 11” iflas korumasına başvurması bekleniyor. Ancak bu sürecin, rota ve personel sayısında ciddi kesintilere yol açabileceği belirtiliyor.
Uzmanlar, şirketin mali krizden çıkış planlarının başarısızlıkla sonuçlanması halinde Spirit Airlines'ın tamamen kapanma riskinin bulunduğuna işaret ediyor.
3,3 MİLYAR DOLAR BORÇ BİRİKTİ
Pandemi sonrası artan seyahat talebine rağmen Spirit Airlines, mali açıdan zorlukları aşamıyor. Şirketin toplam 3,3 milyar dolarlık borcunun önemli bir bölümü, yakın vadede ödenmek zorunda. Özellikle 1,1 milyar dolardan fazla teminatlı borcun, bir yıl içinde ödenmesi gerektiği belirtiliyor.
Spirit Airlines, maliyetleri azaltmak ve mali yapısını güçlendirmek amacıyla Ocak ayında 330 pilotunu geçici olarak işten çıkaracağını duyurdu. Son altı çeyrekten beşinden kâr açıklayamayan şirket, pandemi döneminden bu yana sürekli gelir kaybı yaşıyor.
ROTA DEĞİŞTİ
2022'de Frontier Airlines ile birleşme girişiminde bulunan Spirit, JetBlue’nun daha yüksek bir teklifte bulunması üzerine rotasını değiştirdi. Ancak, Adalet Bakanlığı’nın bu birleşmenin rekabeti zedeleyeceği yönündeki itirazları ve mahkeme kararı nedeniyle JetBlue bu planını geri çekti. Spirit, sonrasında Frontier ile yeniden görüşmelere başlasa da ekim ayında bu girişim de durduruldu.
Yıl başından bu yana Spirit Airlines’ın hisseleri yüzde 86'dan fazla değer kaybetmiş durumda.