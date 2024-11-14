Dev Havayolu Şirketi İflas Bayrağını Çekti: Ucuz Biletleri ile Ünlüydü

3,3 MİLYAR DOLAR BORÇ BİRİKTİ

Pandemi sonrası artan seyahat talebine rağmen Spirit Airlines, mali açıdan zorlukları aşamıyor. Şirketin toplam 3,3 milyar dolarlık borcunun önemli bir bölümü, yakın vadede ödenmek zorunda. Özellikle 1,1 milyar dolardan fazla teminatlı borcun, bir yıl içinde ödenmesi gerektiği belirtiliyor.

Spirit Airlines, maliyetleri azaltmak ve mali yapısını güçlendirmek amacıyla Ocak ayında 330 pilotunu geçici olarak işten çıkaracağını duyurdu. Son altı çeyrekten beşinden kâr açıklayamayan şirket, pandemi döneminden bu yana sürekli gelir kaybı yaşıyor.

ROTA DEĞİŞTİ

2022'de Frontier Airlines ile birleşme girişiminde bulunan Spirit, JetBlue’nun daha yüksek bir teklifte bulunması üzerine rotasını değiştirdi. Ancak, Adalet Bakanlığı’nın bu birleşmenin rekabeti zedeleyeceği yönündeki itirazları ve mahkeme kararı nedeniyle JetBlue bu planını geri çekti. Spirit, sonrasında Frontier ile yeniden görüşmelere başlasa da ekim ayında bu girişim de durduruldu.

Yıl başından bu yana Spirit Airlines’ın hisseleri yüzde 86'dan fazla değer kaybetmiş durumda.