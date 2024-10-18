Dev Firma İflas Etti: Her Okulda ve Evde Bulunuyordu



Fjord Paper’ın eski sahibi Mitsubishi Paper Mills, fabrikayı yaklaşık bir yıl önce finansal yatırım şirketi Quantum Capital Partners’a devretmişti. Ancak fabrikanın, o dönemde bile mali zorluklar içinde olduğu biliniyordu.

MALİYETLER ARTTI

Şirketin iflas etme nedeni olarak kağıt piyasasındaki zorluklar ve artan enerji maliyetleri gösteriliyor. Fjord Paper’ın 207 çalışanı, Aralık ayına kadar Almanya Federal İş Ajansı’ndan iflas yardımı almaya devam edecek. Geçici iflas yöneticisi Rechel, şirketin geleceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.