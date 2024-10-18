Dev Firma İflas Etti: Her Okulda ve Evde Bulunuyordu
Almanya'nın Schleswig-Holstein eyaletinde yer alan Flensburg’daki kağıt fabrikası Fjord Paper, iflasını açıkladı. NDR’nin haberine göre, geçici iflas yöneticisi Hans-Peter Rechel, şirketin kısa süre önce iflas başvurusunda bulunduğunu doğruladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Fjord Paper’ın eski sahibi Mitsubishi Paper Mills, fabrikayı yaklaşık bir yıl önce finansal yatırım şirketi Quantum Capital Partners’a devretmişti. Ancak fabrikanın, o dönemde bile mali zorluklar içinde olduğu biliniyordu.
MALİYETLER ARTTI
Şirketin iflas etme nedeni olarak kağıt piyasasındaki zorluklar ve artan enerji maliyetleri gösteriliyor. Fjord Paper’ın 207 çalışanı, Aralık ayına kadar Almanya Federal İş Ajansı’ndan iflas yardımı almaya devam edecek. Geçici iflas yöneticisi Rechel, şirketin geleceği konusunda henüz bir açıklama yapmadı.
Fjord Paper, yıllık 35.000 ton kağıt üretim kapasitesine sahip ve 106.000 metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor. Şirket, termal, inkjet ve bariyer kağıtları gibi özel ürünlere odaklanıyordu.