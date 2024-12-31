Dev Elektrikli Hava Taksi Şirketi! Uçan Araba Hayali Kısa Sürdü

Elektrikli hava taksi sektörü, geleceğin ulaşım çözümleri arasında gösterilirken, Volocopter'in yaşadığı bu kriz sektörde büyük yankı uyandırdı. Şirket, teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve sertifikasyon süreçlerindeki başarılarına rağmen, mali sıkıntılar nedeniyle operasyonlarını sürdürebilmek amacıyla yatırım arayışına girdi.

"FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"

Volocopter CEO’su Dirk Hoke, yaptığı açıklamada, "Teknoloji, uçuş testleri ve sertifikasyon süreçlerinde sektöre öncülük ediyoruz. Bu da bizi yatırımcılar için cazip kılıyor. Şu anda iç yapımızı yeniden düzenliyor ve faaliyetlerimizi kesintiye uğratmadan süreci yönetiyoruz" dedi. Şirket, operasyonlarını sürdürebilmek için zorlu bir dönemi aşmayı planlıyor.