Dev Elektrikli Hava Taksi Şirketi! Uçan Araba Hayali Kısa Sürdü
Almanya’nın önde gelen elektrikli hava taksi şirketi Volocopter, yaşadığı ekonomik zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. Şirket, iflas koruması talebinde bulunarak, finansal krizi aşmak için yeni yatırımcılar arayışına girdi.
Kaynak: Haber Merkezi
Elektrikli hava taksi sektörü, geleceğin ulaşım çözümleri arasında gösterilirken, Volocopter'in yaşadığı bu kriz sektörde büyük yankı uyandırdı. Şirket, teknoloji alanındaki ilerlemeleri ve sertifikasyon süreçlerindeki başarılarına rağmen, mali sıkıntılar nedeniyle operasyonlarını sürdürebilmek amacıyla yatırım arayışına girdi.
"FAALİYETLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ"
Volocopter CEO’su Dirk Hoke, yaptığı açıklamada, "Teknoloji, uçuş testleri ve sertifikasyon süreçlerinde sektöre öncülük ediyoruz. Bu da bizi yatırımcılar için cazip kılıyor. Şu anda iç yapımızı yeniden düzenliyor ve faaliyetlerimizi kesintiye uğratmadan süreci yönetiyoruz" dedi. Şirket, operasyonlarını sürdürebilmek için zorlu bir dönemi aşmayı planlıyor.
LİLİUM’UN KRİZDEN ÇIKMA BAŞARISI UMUT OLABİLİR
Volocopter'in yaşadığı finansal kriz, sektördeki bir diğer Alman elektrikli hava taksi girişimi Lilium’un operasyonlarını durdurmasının hemen ardından gerçekleşti. Ancak Lilium, bir yatırım konsorsiyumundan aldığı destekle toparlanma şansı buldu ve anlaşmanın Ocak ayında tamamlanması bekleniyor.
YÜKSEK MALİYETLİ SEKTÖRDE FİNANSAL ZORLUKLAR
Volocopter, geçmişte Mercedes-Benz ve Çinli otomotiv devi Geely gibi güçlü destekçilerden yüz milyonlarca dolarlık yatırım almıştı. Ancak hızla büyüyen ve yüksek maliyetlere sahip elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) araçları sektörü, bu finansmanla bile şirketin operasyonlarını sürdürebilmesini engelledi.