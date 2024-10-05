Dev Bankanın ATM'leri Çöktü: Müşterilerin Hesapları Sıfıra İndi

Bank of America'nın dijital hizmetlerinde meydana gelen teknik aksaklık, müşterilerinin çevrim içi ve mobil bankacılık ile ATM erişiminde zorluklar yaşamasına neden oldu. Banka, yaşanan sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü ve aksaklıkların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

PROBLEMİN KAYNAĞI BULUNAMADI

Bankadan yapılan açıklamada, çarşamba günü bazı müşterilerin hesaplarına erişmekte ve bakiye bilgilerini görüntülemekte sorun yaşadığı ifade edildi. Banka yetkilileri, "Yaşanan teknik sorunları büyük ölçüde giderdik ve bu durumdan etkilenen tüm müşterilerimizden özür dileriz." açıklamasını yaptı. Ancak, problemin kaynağı hakkında net bir bilgi verilmedi.