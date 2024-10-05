Dev Bankanın ATM'leri Çöktü: Müşterilerin Hesapları Sıfıra İndi
Dünya devi bankanın mobil bankacılık ve ATM hizmetlerinde büyük bir çöküş meydana geldi. Bununla birlikte birçok müşterinin hesapları da sıfıra indi.
Kaynak: AA
Bank of America'nın dijital hizmetlerinde meydana gelen teknik aksaklık, müşterilerinin çevrim içi ve mobil bankacılık ile ATM erişiminde zorluklar yaşamasına neden oldu. Banka, yaşanan sorunun büyük ölçüde çözüldüğünü ve aksaklıkların giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.
PROBLEMİN KAYNAĞI BULUNAMADI
Bankadan yapılan açıklamada, çarşamba günü bazı müşterilerin hesaplarına erişmekte ve bakiye bilgilerini görüntülemekte sorun yaşadığı ifade edildi. Banka yetkilileri, "Yaşanan teknik sorunları büyük ölçüde giderdik ve bu durumdan etkilenen tüm müşterilerimizden özür dileriz." açıklamasını yaptı. Ancak, problemin kaynağı hakkında net bir bilgi verilmedi.
DURUM PEŞ PEŞE RAPOR EDİLDİ
Teknik arızaya dair şikayetler, yerel saatle 12.30'da (TSİ 19.30) yoğunlaşmaya başladı. Downdetector verilerine göre, birçok kullanıcı çevrim içi ve mobil bankacılık ile ATM hizmetlerinde kesinti yaşadıklarını rapor etti.
Sorunun tamamen çözülmesi için çalışmaların devam ettiğini belirten banka, müşterilerine tam erişim sağlandığında bilgilendirme yapılacağını ifade etti.
MÜŞTERİLER SOSYAL MEDYADA İSYAN ETTİ
Bank of America'nın bir müşterisi Downdetector'da "Beş hesapta sıfır bakiye para görünüyor" yazdı.
Başka müşteriler ise kendisinin giriş yapamadığını ancak eşinin giriş yapabildiğini ve hesabında bakiye görünmediğini söyledi.
Başka bir kullanıcı ise "Borcumu gayet iyi gösteriyor" dedi.