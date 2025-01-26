Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor! Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu
Almanya’da Targobank, N26 ve Advanzia Bank’ın ardından şimdi de Sparkasse müşterileri, dolandırıcıların hedefi haline geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Son dönemde artış gösteren sahte e-posta saldırıları, Sparkasse kullanıcılarını hesaplarının devre dışı bırakıldığına dair sahte uyarılarla kandırmaya çalışıyor. Dolandırıcılar, kullanıcıları kişisel bilgilerini güncellemeye zorlayan bağlantılara tıklamaları için yönlendiriyor.
SAHTE E-POSTALARLA HESAPLARI BOŞALTIYORLAR
Dolandırıcılar tarafından gönderilen sahte e-postalar, genellikle kişisel hitap içermiyor ve yazım hatalarıyla dikkat çekiyor. Mesajlarda “Hesabınız devre dışı bırakıldı, tekrar aktif hale getirmek için buraya tıklayın” gibi ifadeler yer alıyor.
UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR
Uzmanlar, bu tür sahte mesajlarla karşılaşan kişilere şu uyarılarda bulunuyor:
-Sahte e-postalardaki bağlantılara kesinlikle tıklamayın.
-Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.
-Mesajı spam klasörüne taşıyın ve silin.
-Banka bildirimlerinin yalnızca resmi uygulamalar veya doğrudan şubeler üzerinden yapılacağını unutmayın.
SMS DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT
Dolandırıcıların gönderdiği sahte SMS mesajlarındaki bağlantılara tıklandığında ise banka hesaplarının tamamen sıfırlanma riski bulunuyor. Uzmanlar, bankadan resmi bir açıklama ya da arama gelmedikçe bu tür mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Bu tür saldırılardan korunmak için kullanıcıların dikkatli olması ve şüpheli mesajları derhal yetkili birimlere bildirmesi gerekiyor.