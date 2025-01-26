Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor! Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu

SMS DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT

Dolandırıcıların gönderdiği sahte SMS mesajlarındaki bağlantılara tıklandığında ise banka hesaplarının tamamen sıfırlanma riski bulunuyor. Uzmanlar, bankadan resmi bir açıklama ya da arama gelmedikçe bu tür mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Bu tür saldırılardan korunmak için kullanıcıların dikkatli olması ve şüpheli mesajları derhal yetkili birimlere bildirmesi gerekiyor.