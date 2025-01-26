Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor! Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu

Almanya’da Targobank, N26 ve Advanzia Bank’ın ardından şimdi de Sparkasse müşterileri, dolandırıcıların hedefi haline geldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor! Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu - Resim: 1

Son dönemde artış gösteren sahte e-posta saldırıları, Sparkasse kullanıcılarını hesaplarının devre dışı bırakıldığına dair sahte uyarılarla kandırmaya çalışıyor. Dolandırıcılar, kullanıcıları kişisel bilgilerini güncellemeye zorlayan bağlantılara tıklamaları için yönlendiriyor.

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Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor! Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu - Resim: 2

SAHTE E-POSTALARLA HESAPLARI BOŞALTIYORLAR

Dolandırıcılar tarafından gönderilen sahte e-postalar, genellikle kişisel hitap içermiyor ve yazım hatalarıyla dikkat çekiyor. Mesajlarda “Hesabınız devre dışı bırakıldı, tekrar aktif hale getirmek için buraya tıklayın” gibi ifadeler yer alıyor.

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Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor! Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu - Resim: 3

UZMANLARDAN KRİTİK UYARILAR

Uzmanlar, bu tür sahte mesajlarla karşılaşan kişilere şu uyarılarda bulunuyor:

-Sahte e-postalardaki bağlantılara kesinlikle tıklamayın.

-Kişisel bilgilerinizi paylaşmayın.

-Mesajı spam klasörüne taşıyın ve silin.

-Banka bildirimlerinin yalnızca resmi uygulamalar veya doğrudan şubeler üzerinden yapılacağını unutmayın.

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Dev Bankalar Peş Peşe Uyardı: SMS’e Tıkladığınız Anda Hesabınızdaki Paralar Sıfırlanıyor! Dolandırıcıların Yeni Hedefi Oldu - Resim: 4

SMS DOLANDIRICILIĞINA DİKKAT

Dolandırıcıların gönderdiği sahte SMS mesajlarındaki bağlantılara tıklandığında ise banka hesaplarının tamamen sıfırlanma riski bulunuyor. Uzmanlar, bankadan resmi bir açıklama ya da arama gelmedikçe bu tür mesajlara itibar edilmemesi gerektiğini belirtiyor. Bu tür saldırılardan korunmak için kullanıcıların dikkatli olması ve şüpheli mesajları derhal yetkili birimlere bildirmesi gerekiyor.

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