Dev Bankadan Zam Kararı! Yüzde 25 Oranında Artırdı

Türkiye’de son günlerde yaşanan hayat pahalılığı nedeniyle ünlü banka çalışanlarının maaşına zam yapmaya karar verdi.

Banka Dünyası’nda yer alan haber göre, Şekerbank yönetimi çalışanlarına yüzde 5 ile yüzde 25 arasında değişen oranlarda zam yapma kararına vardı. Zamlı maaşlar Eylül 2024 itibarıyla geçerli olacak ve zam farklarının Ekim ayında ödeneceği bildirildi.

Şekerbank, 2024 yılı ocak ayında da çalışanlarına yüzde 60 oranında zam yapmıştı. Bu son adımın, diğer bankaların da benzer düzenlemeler yapması için bir örnek teşkil etmesi bekleniyor.