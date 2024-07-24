Dev Bankadan Yeni Rapor: Yıl Sonunda Dolar Kaç TL Olacak?

HSBC, Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme, enflasyon ve dolar tahminlerinde önemli güncellemeler yaptı. Yayımladığı son raporda banka, Türkiye'nin ekonomik gidişatına dair değerlendirmelerini ve tahminlerini paylaştı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ GÜNCELLENDİ

HSBC, 2024 ve 2025 yıllarına dair enflasyon beklentilerini revize etti. Haziran ayında tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) artışın beklenenden daha düşük gerçekleşmesi, bu güncellemelerde etkili oldu. Raporda, "Haziran ayı TÜFE'sinin hem manşet hem de çekirdek enflasyon için temel aylık fiyat artış hızının yavaşlaması nedeniyle beklenenden daha düşük gerçekleştiğini gördük" denildi. Buna bağlı olarak, 2024 yılı sonu enflasyon tahmini yüzde 48'den yüzde 44,6'ya ve 2025 yılı sonu enflasyon tahmini ise yüzde 29'dan yüzde 27,7'ye düşürüldü.

BÜYÜME TAHMİNLERİ VE PARA POLİTİKASI

Büyüme tahminlerine ilişkin olarak HSBC, 2025 yılı için yüzde 3,6 olan büyüme beklentisini değiştirmedi. Raporda, "Daha sıkı para ve/veya maliye politikası, enflasyonda daha hızlı bir düşüşe ve dış açıkta daha hızlı bir iyileşmeye yol açabilir. Ancak, politika yapıcıların ekonomiyi yumuşatmak için daha kademeli bir makro ayarlamayı tercih ettiğini düşünmeye devam ediyoruz" ifadesine yer verildi.

HSBC, para politikasına ilişkin baz senaryosunun yıl boyunca faiz oranlarının değiştirilmemesi yönünde olduğunu belirtti. Raporda, "Tahminlerimize göre reel politika faizi kasım ayından itibaren önemli ölçüde pozitif olacak, ancak şimdilik 4. çeyrekte başlayacak faiz indirimlerinin bir miktar erken olabileceğini düşünmeye devam ediyoruz" değerlendirmesi yapıldı. Ayrıca, yüksek enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü risklerin temel kaynakları olmaya devam ettiği vurgulandı.

ALTIN İTHALATI VE CARİ AÇIK

HSBC, hükümetin altın ithalatını sınırlama kararının etkili olduğunu ve altın ithalatının yılın ilk beş ayında yıllık bazda yüzde 54 düştüğünü hatırlattı. "Çekirdek ithalat şu ana kadar daha dirençli seyretti. Yine de, yakın zamanda 2024-2025 cari açık tahminlerimizde küçük bir aşağı yönlü revizyon yaptık" denildi.

TL'NİN CAZİBESİ ARTACAK

Raporda, Türk Lirası'nın (TL) geleceği konusunda olumlu bir tutum sergilendi. "TL konusunda yapıcıyız. Para birimi için düşük enflasyon reel faizler kanalıyla destekleyici olmaktadır. Şimdiye kadar, yükselen nominal faiz oranları, reel faizleri artırma ve dolarizasyon sürecini destekleme konusunda ağır bir iş yapmak zorundaydı. Bundan böyle reel faizlerin pozitif dinamiği enflasyondaki düşüşten kaynaklanabilir. Reel faizlerin 2024 yılı sonuna kadar önemli ölçüde pozitif hale gelebileceğine ve TL'nin cazibesini daha da artıracağına inanıyoruz" ifadeleri kullanıldı.

DOLAR/TL TAHMİNİ: YIL SONUNU 36 LİRADA BİTİRECEK

HSBC, yıl sonu dolar/TL kuru tahminini 36 olarak belirledi. Raporda, "Dolar/TL'yi yıl sonunda 36 seviyesinde görüyoruz" denildi. TL'nin reel faizler aracılığıyla desteklenmesi ve enflasyonun düşüşe geçmesiyle birlikte, para biriminin cazibesinin artacağına olan inanç vurgulandı.