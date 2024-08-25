Dev Bankadan Yatırımcılara Altın Uyarısı: Rekor Kıracak Bunu Yapan Büyük Kaybeder
Bank of America (BofA) stratejisti Michael Hartnett, altın fiyatlarının rekor seviyelere yaklaşmasına rağmen yatırımcılara altın almaya devam etmelerini önerdi. Son haftalarda yatırımcısına en çok kazandıran varlık olan altın, ons başına 2.500 doların üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.
CNBC-e'nin haberine göre, Hartnett, yatırımcılara "merkez bankalarının yaptığı şeyi yapın, altın alın" diyerek tavsiyede bulundu. Hartnett, Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda faiz indirimi yapmasının, gelecek yıl enflasyonun yeniden yükselmesine yol açabileceğini ve bu durumda altın gibi reel varlıkların, enflasyon dönemlerinde tarihsel olarak güçlü performans gösterdiğine dikkat çekti.
Bu yıl altın, yaklaşık yüzde 20 oranında değer kazanarak S&P 500 endeksini birkaç puan geride bıraktı ve ABD teknoloji hisselerinden daha iyi bir performans gösterdi. Hartnett, altının ABD teknoloji hisselerini geride bırakan tek varlık olduğunu vurguladı.
Business Insider'ın haberine göre, altının bu yılki güçlü yükselişi yatırımcılar arasında beklenen ilgiyi görmedi. Altın, 2023 yılında 2,5 milyar dolarlık net çıkış yaşadı; yani yatırımcılar bu rekor ralliden kar elde etme yoluna gittiler. Hartnett, bu durumu merkez bankalarının benzeri görülmemiş altın alımlarıyla açıklarken, Çin Merkez Bankası'nın 2023'te en büyük altın alıcısı olduğunu belirtti.
Hartnett, "Altın şu anda ikinci en büyük rezerv varlığıdır ve varlık sınıfları arasında hisse senetlerine en düşük korelasyona sahiptir" diyerek yatırımcılara IAUM ve GLDM gibi altın ETF'lerini değerlendirmelerini önerdi.
Altın fiyatları, Cuma günü yüzde 1,23 artışla 2.547,60 dolara ulaştı ve Salı günü görülen rekor seviyenin yalnızca 23 dolar altında kaldı. Fiyatlar o kadar yüksek ki, standart bir altın külçesi artık 1 milyon dolara mal oluyor.
Not: Haberimizde kesinlikle yatırım tavsiyesi verilmemiştir.