Dev Bankadan Yatırımcılara Altın Uyarısı: Rekor Kıracak Bunu Yapan Büyük Kaybeder

CNBC-e'nin haberine göre, Hartnett, yatırımcılara "merkez bankalarının yaptığı şeyi yapın, altın alın" diyerek tavsiyede bulundu. Hartnett, Federal Rezerv'in önümüzdeki aylarda faiz indirimi yapmasının, gelecek yıl enflasyonun yeniden yükselmesine yol açabileceğini ve bu durumda altın gibi reel varlıkların, enflasyon dönemlerinde tarihsel olarak güçlü performans gösterdiğine dikkat çekti.

Bu yıl altın, yaklaşık yüzde 20 oranında değer kazanarak S&P 500 endeksini birkaç puan geride bıraktı ve ABD teknoloji hisselerinden daha iyi bir performans gösterdi. Hartnett, altının ABD teknoloji hisselerini geride bırakan tek varlık olduğunu vurguladı.