Dev Bankadan Türkiye Analizi: Faiz İndirimleri, Enflasyon Riski ve Büyüme Tahminleri...

HSBC, Türkiye'de faiz indirimlerine ilişkin "Türkiye için bu yıl hala parasal gevşeme görmüyoruz, ancak şimdi 2025'te faiz indirimlerinin önden yüklenmesini bekliyoruz" değerlendirmesi yaptı. HSBC, büyümenin yüzde 3 civarında kalacağını, enflasyonun gelecek yılın sonunda yüzde 30'un altına düşeceğini öngördü.

HSBC'den Türkiye değerlendirmesi geldi. HSBC yayımlanan son raporda, Türkiye için bu yıl hala parasal gevşeme görmediklerini belirterek, "Şimdi 2025'te faiz indirimlerinin önden yüklenmesini bekliyoruz. 2025 sonunda yüzde 30 olmasını beklemeye devam ediyoruz" ifadesini kullandı.

"MAKRO AYARLAMA İÇİN 2025 EN OLASI SENARYO"

HSBC raporunda şu ifadelere yer verildi: "Kademeli bir makro ayarlama 2025 için en olası senaryo olmaya devam ediyor. Mali konsolidasyon fiyat baskılarını kontrol altına almaya yardımcı olacak ancak görünüm belirsiz."

"ENFLASYON 2025 SONU YÜZDE 30'UN ALTINA İNER"

HSBC, büyümenin yüzde 3 civarında kalacağını, enflasyonun gelecek yılın sonunda yüzde 30'un altına düşeceğini öngördü.

Türkiye raporunda yer alan değerlendirmeler şöyle;

"Haziran 2023'ten bu yana uygulanan parasal sıkılaştırma ve diğer istikrar tedbirleri Türk ekonomisini çok daha güçlü bir zemine oturtmuştur. Rekor seviyedeki enflasyon ve dış açık kademeli de olsa düzeliyor, yatırımcı duyarlılığı yıllardır olmadığı kadar güçlü, sermaye girişleri güçlendi ve Merkez Bankası önemli miktarda rezerv biriktirdi.

Tahmin ufkumuz boyunca politika ortamının ortodoks ve güvenilir kalmasını bekliyoruz. Daha acil makro riskler ele alındıkça, politika yapıcıların dikkati muhtemelen Türkiye ekonomisinin karşı karşıya olduğu arz yönlü zorlukları ele almaya yönelecektir.

Kısa süre önce yayınlanan orta vadeli program, Ar-Ge'ye yatırım, ithalata bağımlılığın azaltılması, işgücü piyasası ve eğitim reformları, kamu sektörü yatırımlarının ve cari harcamaların rasyonelleştirilmesi, vergilendirmede adalet ve verimlilik, kayıt dışılığın azaltılması ve iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi gibi bir dizi odak alanı tanımlamaktadır.

Kısa bir süre önce GSYH büyüme tahminlerimizi düşürdük ve ekonominin hem bu yıl hem de önümüzdeki yıl yüzde 3 civarında büyümesini, 3. ve 4. çeyreklerde sığ bir daralmanın ardından 2025'te kademeli bir toparlanma bekliyoruz. Bu ayarlama hızının kademeli dezenflasyona yol açması muhtemeldir ve merkez bankasına kıyasla daha yüksek bir enflasyon patikası görmeye devam ediyoruz; manşet oran 24 sonu ve 2025 sonu itibariyle yüzde 45 ve yüzde 28 olacaktır.

Gevşeme döngüsünün önümüzdeki yıl başlamasını ve politika faizinin 2025 sonunda yüzde 30 olmasını beklemeye devam ediyoruz. Ancak şimdi indirimlerin 1Y 2025'e daha fazla önden yüklendiğini görüyoruz. Dış dengeler fiyat dinamiklerinden daha fazla iyileşme gösterdi ve şimdi cari açığın bu yıl ve gelecek yıl GSYH'nin yüzde 2'sinde veya altında kaldığını görüyoruz, bu daha önce öngördüğümüzden biraz daha düşük.

Son mali sonuçlar da düşündüğümüzden daha iyi oldu: bu yıl daha küçük bir manşet açık görüyoruz (GSYH'nin yüzde 5,7'sinden yüzde 5,0'ına). Gelecek yıl için açık tahminimizi değiştirmeyerek GSYH'nin yüzde 3,5'i olarak koruyoruz, ancak riskler daha büyük bir açığa doğru yönelebilir. Mayıs-Haziran aylarında parça parça açıklanan mali konsolidasyon paketi ihmal edilebilir boyutta kaldı ve orta vadeli program gelecek yıl için daha küçük bir açık tahmini gösteriyor, çünkü büyük ölçüde depremle ilgili harcamaların düşeceği tahmin ediliyor.

Eğer politika yapıcılar enflasyon beklentilerini hedefe daha yakın bir seviyeye sabitleme konusunda ciddilerse, reel faiz oranlarını uzun bir süre yüksek tutacak bir gevşeme hızı görmeyi bekleriz. 2025'te daha iddialı bir mali konsolidasyon enflasyonla mücadeleye yardımcı olacaktır, ancak politika yapıcıların sert bir inişten kaçınmak için nispeten daha destekleyici bir duruş sergileme eğiliminde olacağı görüşümüzü koruyoruz.

"2025'TE YUMUŞAK İNİŞ ÖNGÖRMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Baz senaryomuz, politika ortamının tahmin ufkumuz boyunca geleneksel ve öngörülebilir kalacağını varsaymaktadır. Bu yılın geri kalanında ve 2025 yılında Türkiye ekonomisi için yumuşak bir iniş öngörmeye devam ediyoruz; büyüme yüzde 3 civarında kalacak, enflasyon gelecek yılın sonunda yüzde 30'un altına düşecek ve ödemeler dengesi dinamikleri, daha küçük bir cari açık ve son yıllara kıyasla daha güçlü sermaye girişleri ile destekleyici olmaya devam edecektir.

Ancak bu nispeten yapıcı baz senaryoda bile riskler devam etmektedir. Yükselen petrol fiyatları, küresel talepteki zayıflık, jeopolitik gerilimler, risk iştahındaki bozulma ve fon akışlarındaki tersine dönüş, ödemeler dengesi baskılarının yenilenmesine yol açabilir ve bu da ekonomik faaliyet üzerinde baskı yaratabilir. Enflasyon cephesinde de riskler var. Enflasyon ne kadar uzun süre yüksek kalırsa, yerleşik hale gelme olasılığı da o kadar yüksek olacaktır. Finansal piyasa katılımcılarının yüzde 30 civarındaki beklentilerine kıyasla hane halkı ve firmaların bir yıl sonraki enflasyon beklentilerinin sırasıyla yüzde 70 ve yüzde 50 civarında olduğunu gösteren veriler, bunun bir dereceye kadar gerçekleştiğine dair kanıtlar sunmaktadır.

"EKONOMİ SERT İNİŞTEN KAÇINACAK"

Son veriler de ekonominin sert inişten kaçınacağına işaret etmektedir. Ekonomi 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 oranında büyüyerek daralmadan kaçınmıştır. Aynı zamanda, 1Ç 24 büyümesi bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4'ten yüzde 1,4'e revize edilerek önemli ölçüde aşağı çekilmiştir. Hanehalkı ve kamu harcamaları 2. çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yavaşlamış, ancak sırasıyla yüzde 0,5 ve yüzde 0,3 oranında genişleyerek pozitif bölgede kalmıştır. Sabit yatırımlar ve ihracat sırasıyla yüzde 4,1 (1. çeyrekteki yüzde +2,4'ten) ve yüzde 3,9 (2. çeyrekteki yüzde +2,8'den) düşerek önemli ölçüde daha kötü performans gösterdi. İthalat ise ilk çeyrekteki yüzde 3,6'lık düşüşün ardından bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,6 artmıştır. 3. çeyrek verileri ise karışık bir görünüm sergilemiştir.

Temmuz-Ağustos aylarında ortalama imalat PMI değerleri 2. çeyreğe kıyasla daha zayıftı ve aynı durum kapasite kullanımı için de geçerliydi. Tüketici ve iş dünyası güveni de 3. çeyrekte 2. çeyreğe kıyasla daha zayıftı. Hanehalkı enflasyon beklentileri de Temmuz-Ağustos aylarında kötüleşmiştir ve bu durum güven göstergeleri ile bir miktar ilişkili olabilir. Bu arada, kredi büyümesi Haziran sonunda dibe vurmuş gibi görünürken, 3. çeyrekte daha çok kamu bankası kredileri ve ticari kredilerden kaynaklanan sınırlı bir toparlanma görülmüştür. Konut ve otomobil satışları da Temmuz ayında hafif bir toparlanma göstermiş olsa da, sonuncusundaki büyüme yıllık bazda son derece negatif olmaya devam etmektedir."