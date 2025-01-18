Dev Bankadan Dev İkramiye: Bütün Çalışanlarına 35 milyar Lira Dağıtacak

Bank of America, çalışanlarına yaklaşık 1 milyar dolarlık (yaklaşık 35 milyar TL) kısıtlı hisse senedi ödülü dağıtmayı planlıyor. Bu ödülden, yıllık geliri 500 bin doları aşmayan çalışanlar faydalanabilecek. Banka, finans sektöründeki zorlu rekabet ve artan maliyet baskıları arasında, nitelikli çalışanlarını elde tutmayı amaçlayan bu teşvik programıyla dikkat çekiyor.

GENİŞ KAPSAMLI TEŞVİK PROGRAMI

Bankanın İcra Kurulu Başkanı Brian Moynihan tarafından gönderilen bir notta, bu ödüllerin çalışanların mevcut maaş ve tazminatlarına ek olarak verileceği ifade edildi. Küresel iş gücünün yüzde 97’sini kapsayan bu program, Bank of America’nın 2017’den bu yana yürüttüğü teşvik ödüllerinin bir parçası. Bu süreçte, banka toplamda 5,8 milyar doları aşan hisse ödülü dağıttı.