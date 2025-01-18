Dev Bankadan Dev İkramiye: Bütün Çalışanlarına 35 milyar Lira Dağıtacak
Ünlü banka devi Bank of America, çalışanlarına yaklaşık 1 milyar dolarlık (yaklaşık 35 milyar TL) kısıtlı hisse senedi ödülü dağıtacağını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bank of America, çalışanlarına yaklaşık 1 milyar dolarlık (yaklaşık 35 milyar TL) kısıtlı hisse senedi ödülü dağıtmayı planlıyor. Bu ödülden, yıllık geliri 500 bin doları aşmayan çalışanlar faydalanabilecek. Banka, finans sektöründeki zorlu rekabet ve artan maliyet baskıları arasında, nitelikli çalışanlarını elde tutmayı amaçlayan bu teşvik programıyla dikkat çekiyor.
GENİŞ KAPSAMLI TEŞVİK PROGRAMI
Bankanın İcra Kurulu Başkanı Brian Moynihan tarafından gönderilen bir notta, bu ödüllerin çalışanların mevcut maaş ve tazminatlarına ek olarak verileceği ifade edildi. Küresel iş gücünün yüzde 97’sini kapsayan bu program, Bank of America’nın 2017’den bu yana yürüttüğü teşvik ödüllerinin bir parçası. Bu süreçte, banka toplamda 5,8 milyar doları aşan hisse ödülü dağıttı.
MADDİ TEŞVİK VE UZUN VADELİ BAŞARI
Moynihan, şirket çalışanlarına yönelik açıklamasında, “2023’te elde edilen büyüme ve müşteri memnuniyeti sayesinde sürdürülebilir başarımızı daha da güçlendirdik” dedi. Banka, hisse ödüllerinin yanı sıra bazı çalışanlara nakit ikramiye sağlanacağını da duyurdu. Teşvik programıyla ilgili detayların önümüzdeki haftalarda paylaşılması bekleniyor.
Bank of America’nın 2023 yılı net gelirleri, bir önceki yıla göre yüzde 2,3 artarak 27,1 milyar dolara ulaştı. Şirket yöneticileri, gelirlerini artırma hedefleri doğrultusunda, franchise ağlarına, insan kaynağına ve teknolojiye yatırımlarını sürdüreceklerini belirtti.
BANKALAR KENDİ ARASINDA YARIŞIYOR
Wall Street’in önde gelen bankaları arasında en iyi yetenekleri korumak için hisse ödülleri ve nakit teşvikler giderek yaygınlaşıyor. Örneğin, Goldman Sachs CEO’su David Solomon ve Başkan John Waldron, kişi başı 80 milyon dolarlık bir elde tutma teşvik paketi aldı. Bank of America, çalışanların ücret politikalarını da iyileştirmeyi sürdürüyor. Banka, geçen yıl asgari ücretini saatlik 24 dolara çıkarırken, bu yılki hedefini saatlik 25 dolar olarak belirledi.