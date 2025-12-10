Dev Bankadan 2026 İçin Asgari Ücret Tahmini

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD'li yatırım bankası JPMorgan Türkiye Tüketici Şirketleri 2026 Görünümü raporunu yayımladı. Analistler Hanzade Kılıçkıran ve Siddhant Sahoo’nun çarşamba günü yayımladığı rapora göre, gıda perakendecilerinde personel maliyetleri satışların yaklaşık yüzde 10’unu oluşturuyor ve bu kalem, işletme marjları üzerinde baskı yaratıyor.

ENFLASYON TAHMİNİNE YAKIN

Rapora göre, ücret artışlarının enflasyonla uyumlu şekilde sınırlı kalması, sektörün kârlılığı açısından önem taşıyor. JPMorgan’ın yüzde 25’lik ücret artışı tahmini, bankanın 2026 sonu için öngördüğü yüzde 23’lük enflasyonla “yakın uyum” içinde. Raporda ayrıca, ücret ayarlamalarının tüketim üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı, çünkü para ve maliye politikalarındaki gevşemenin talebi ve büyümeyi destekleyeceği ifade edildi.

Banka, Türkiye ekonomisinin 2025’te yüzde 3,8 büyümesinin ardından 2026’da yüzde 4,4 büyüme kaydedeceğini tahmin ediyor. Bu ivmenin, gelecek yıl yapılacak her Merkez Bankası toplantısında beklenen faiz indirimleriyle destekleneceği vurgulandı.

