Dev Bankada İflas Alarmı! Müşteriler Paralarını Apar Topar Çekmeye Başladı
Dev banka iflasın eşiğine geldi. Banka hisselerinin bir anda çakıldığını duyan müşteriler, paralarını apar topar çekmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD'deki New York Community Bancorp (NYCB) bankası, ciddi mali sorunlarla yüzleşiyor. Bankanın ticari gayrimenkullere dayalı sorunlu kredileri, yatırımcılar arasında kaygı yarattı ve bu durum, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından bankanın kredi notunun düşürülmesine neden oldu.
3 AYLIK ÖDEMELER DÜŞÜRÜLDÜ
NYCB, 252 milyon dolarlık bir zarar bildirdi. Ayrıca, bankanın temettü ödemelerini durdurduğu ve hissedarlara yapılan üç aylık ödemeyi 5 sente indirdiği açıklandı.
Bu gelişmeler, bankanın müşterileri arasında panik havası yarattı ve birçok müşteri hızla paralarını çekmeye başladı. Bankanın hisse değeri yaklaşık %60 oranında düştü ve bu, NYCB'yi 1997'den bu yana en düşük seviyeye geriletti.
Bunun yanı sıra, bankanın hissedarları, kötüleşen kredi portföyünü gizlemekle suçlayarak NYCB’ye karşı dava açtı. Bu durum, bankanın mali kriziyle birlikte yatırımcıların güvenini de olumsuz etkiliyor.