Dev Banka Türkiye İçin Tarih Verdi: 'Faiz İndirimleri Peş Peşe Gelecek'

Dünyaca ünlü finans devi banka Barclays, Türkiye ekonomisine ilişkin yeni bir analiz yayımladı. Analizde, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası’nın faiz indirimine gideceği tarihe ilişkin tahminlere de yer verildi.

İngiltere merkezli Barclays’in yayımladığı analizde ilk faiz indirimin kararının daha önce ocakta geleceği tahmininde bulunan ekonomistler, bu kez kasım ayını işaret etti. Ercan Ergüzel’in de aralarında bulunduğu ekonomistlerin raporunda, Merkez Bankası’nın kasım ayında faiz indirimine başlayacağını ve faiz indirimlerinin 250’şer baz puan olarak devam edeceğini beklediklerini kaydetti.

Ekonomistler, politika faizinin Ağustos 2025’e kadar yüzde 25’e düşürülmesini beklediklerini söyledi. Analize göre Eylül 2025’te gerçekleşen enflasyon oranına göre, reel politika faizinin negatife dönmesi bekleniyor.