Dev Banka Tarih ve Yüzde Verdi: Merkez Bankası Faiz İndirimine Ne Zaman Başlayacak?

Merkez Bankası'nın politika faizini uzun süredir yüzde 50'de tutarken, dünyaca ünlü banka HSBC, faiz indirimi kararının ne zaman alınacağına ilişkin tahminini paylaştı. Bankanın raporuna göre, Merkez Bankası'nın faiz indirimlerine 2025'in ilk çeyreğinde başlayacağının öngörüldü.

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Dev Banka Tarih ve Yüzde Verdi: Merkez Bankası Faiz İndirimine Ne Zaman Başlayacak?

Dünyaca ünlü banka HSBC, REER modeli küresel kurlar için adil değer hesapladığı raporunda Türk lirasına ilişkin de dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu. HSBC’nin raporunda Merkez Bankası’nın ilk faiz indirimini ne zaman yapacağına ilişkin tahminlere de yer verildi.

Bloomberg HT'nin aktardığı habere göre, HSBC 2024 yılı sonunda ABD dolarının 36 TL ve Euro'nun 37,8 TL olacağını öngördü. Merkez Bankası’nın ilk faiz indirimini ise 2025’in ilk çeyreğinde yapacağı tahmininde bulunuldu.

2024’ün sonunda faizin yüzde 50 olacağı tahmin edilirken, HSBC 2025 ilk çeyrekte faizin yüzde 45 ikinci çeyrekte ise yüzde 40’a inmesini bekliyor.

'TL İÇİN YAPICI OLMAYA DEVAM EDİYORUZ'

HSBC raporunda Türk Lirası’na ilişkin şu değerlendirmelere bulunuldu:

"TL ve ZAR olumlu yurt içi hikayeler sunmaya devam etmektedir. İlkinde, Türk Merkez Bankası şahin duruşundan sapmadı ve iletişimi ve eylemleri yılın geri kalanında politika yaklaşımında bir değişikliğe işaret etmiyor.

Şimdilik TCMB'nin odak noktası, enflasyondaki düşüşün ve dolarsızlaşmanın devamlılığını sağlamak için yeterli düzeyde para politikası sıkılığını sürdürmede kilit öneme sahip olan aşırı TL likiditesini azaltmaktır.

Bu nedenle, reel bir döviz değerlenmesinin USD-TRY'de daha yüksek bir hareket gerektireceğinin bilincinde olmamıza rağmen, orta vadede TL için yapıcı olmaya devam ediyoruz."

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