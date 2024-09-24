Dev Banka İflas Bayrağını Çekti! Hisseler Bir Anda Çakıldı
ABD merkezli New York Community Bancorp (NYCB) bankası, ciddi mali sorunlarla karşı karşıya kalmasının ardından iflas bayrağını çekti. Bu durum, bankanın hisselerinin aniden çakılmasına yol açtı ve müşteriler arasında panik havası oluştu.
Kaynak: Haber Merkezi
Bankanın sahip olduğu ticari gayrimenkullere ilişkin sorunlu krediler, yatırımcılar arasında endişe yarattı. Bu gelişmeler, kredi derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından bankanın kredi notunun düşürülmesine neden oldu.
Moody's’in kararının ardından NYCB, 252 milyon dolarlık zarar açıkladı. Bankanın temettü ödemelerini durdurmasının yanı sıra, hissedarlara yapılan üç aylık ödemenin 5 sente indirildiği bildirildi.
Söz konusu gelişmeler, müşteriler arasında büyük bir paniğe neden oldu ve birçok müşteri hızlı bir şekilde paralarını bankadan çekmeye başladı. Bu durum, bankanın hisse değerinin yaklaşık yüzde 60 oranında düşmesine yol açarak, NYCB'nin 1997'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemesine neden oldu.
Ayrıca, bankanın hissedarları tarafından kötüleşen kredi portföyünü gizlemekle suçlandığı ve bu sebeple dava açıldığı da belirtildi. Bankanın geleceği belirsizliğini korurken, müşteriler ve yatırımcılar endişe içinde gelişmeleri izliyor.