Dev Banka İflas Bayrağını Çekti! Hisseler Bir Anda Çakıldı

Moody's’in kararının ardından NYCB, 252 milyon dolarlık zarar açıkladı. Bankanın temettü ödemelerini durdurmasının yanı sıra, hissedarlara yapılan üç aylık ödemenin 5 sente indirildiği bildirildi.

Söz konusu gelişmeler, müşteriler arasında büyük bir paniğe neden oldu ve birçok müşteri hızlı bir şekilde paralarını bankadan çekmeye başladı. Bu durum, bankanın hisse değerinin yaklaşık yüzde 60 oranında düşmesine yol açarak, NYCB'nin 1997'den bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemesine neden oldu.