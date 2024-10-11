Dev Banka İçin Tarihi Ceza Verildi: Müşterileri Apar Topar Hesaplarını Kapattı

ABD Adalet Bakanı Merrick Garland, konuyla ilgili düzenlediği basın toplantısında, TD Bank'ın Banka Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiği ve kara para aklama suçlarına karıştığı gerekçesiyle suçlu bulunduğunu açıkladı. Garland, TD Bank'ın 1,8 milyar dolarlık cezayı ödemeyi kabul ettiğini ve diğer kurumların yaptırımlarıyla birlikte bankaya toplamda yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ceza kesildiğini ifade etti.

TD Bank'ın mali suçların yayılmasına olanak sağlayan bir ortam oluşturduğunu belirten Garland, "TD Bank, ABD tarihinde Banka Gizliliği Yasası ihlalini kabul eden en büyük banka oldu ve kara para aklama suçunu kabul eden ilk ABD bankası olarak tarihe geçti," dedi. Ayrıca, verilen cezanın Banka Gizliliği Yasası kapsamında bugüne kadar kesilen en büyük ceza olduğunu ve Adalet Bakanlığı'nın bir bankaya ilk kez günlük para cezası uyguladığını vurguladı.

Kaynak: AA