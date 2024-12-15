Dev Banka Faizsiz Kredi Düğmeye Bastı: Acele Edin! Sadece Bu Kişiler Yararlanabilecek

FAİZSİZ KREDİ VE FAİZSİZ NAKİT AVANS VERİLECEK

Kampanya kapsamında esnaflar, 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneklerinden yararlanabiliyor. Bankanın sunduğu bu avantajlarla esnaf müşterileri, finansman ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabiliyor.