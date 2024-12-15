Dev Banka Faizsiz Kredi Düğmeye Bastı: Acele Edin! Sadece Bu Kişiler Yararlanabilecek
Garanti BBVA, esnaf müşterileri için 50 bin liralık faizsiz kredi kampanyasını duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Garanti BBVA, mobil uygulaması üzerinden müşteri olan esnaflara, 50 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve taksitli nakit avans fırsatı sunuyor. Garanti Bankası'nın faizsiz kredi ve faizsiz nakit avans kampanyasına ilişkin detaylar açıklandı. İşte ayrıntılar...
FAİZSİZ KREDİ VE FAİZSİZ NAKİT AVANS VERİLECEK
Kampanya kapsamında esnaflar, 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi ve 25 bin TL’ye kadar faizsiz taksitli nakit avans seçeneklerinden yararlanabiliyor. Bankanın sunduğu bu avantajlarla esnaf müşterileri, finansman ihtiyaçlarını hızlı ve kolay bir şekilde karşılayabiliyor.
ŞUBEYE GİTMEYE GEREK YOK
Garanti BBVA, yaklaşık üç yıl önce devreye giren uzaktan müşteri olma süreciyle bankacılık hizmetlerini tamamen dijitalleştirdi. Bu sayede esnaflar, banka şubesine gitmeden mobil uygulama üzerinden kolayca hesap açabiliyor ve kampanyalardan yararlanabiliyor.
FAİZSİZ KREDİ NASIL ALINABİLİR?
Garanti BBVA Mobil uygulamasını indiren kullanıcılar, “Müşterimiz Olun” adımlarını tamamlayarak banka müşterisi olduktan sonra faizsiz kredi fırsatına anında erişebiliyor. Bu dijital kolaylık, hem esnafın zamandan tasarruf etmesini hem de finansal ihtiyaçlarını zahmetsizce karşılamasını sağlıyor.