Dev AVM'nin Arazisi Satışa Çıkarıldı! Rekor Paraya Satılacak

İş GYO, arazinin satışını 2.711.908.000 TL + KDV bedelle ECE Türkiye’ye teklif edecek. Ayrıca, arsanın bitişiğindeki iki parsel için de 15.365.000 TL + KDV bedelle yine aynı firmaya satış teklifi sunulacak.

ECE Türkiye’nin bu teklifi değerlendirmek için bir aylık süresi bulunuyor. Marmara Park, İstanbul’un önemli alışveriş merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.