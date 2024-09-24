Dev AVM'nin Arazisi Satışa Çıkarıldı! Rekor Paraya Satılacak
Türkiye İş Bankası'nın bağlı ortaklığı İş GYO, Esenyurt'ta yer alan Marmara Park Alışveriş Merkezi'nin bulunduğu araziyi satışa çıkardığını duyurdu.
Kaynak: Patronlar Dünyası
Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, dev alışveriş merkezinin arazisi için belirlenen satış bedeli 7 milyar lira olarak açıklandı.
İş GYO’nun yaptığı açıklamaya göre, söz konusu arazinin satışında ön alım hakkı, Alman menşeli ECE Türkiye’ye (İstanbul 1 Gayrimenkul Yönetimi A.Ş.) verildi. ECE, Avrupa genelinde 200'den fazla alışveriş merkezini yöneten bir firma olarak Marmara Park'ın da 70 yıllığına kiracısı konumunda.
İş GYO, arazinin satışını 2.711.908.000 TL + KDV bedelle ECE Türkiye’ye teklif edecek. Ayrıca, arsanın bitişiğindeki iki parsel için de 15.365.000 TL + KDV bedelle yine aynı firmaya satış teklifi sunulacak.
ECE Türkiye’nin bu teklifi değerlendirmek için bir aylık süresi bulunuyor. Marmara Park, İstanbul’un önemli alışveriş merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.