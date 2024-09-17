Deutsche Bank Türkiye İçin Tarih Verdi: Önemli Bir Ralli Bekliyoruz

Dünyaca ünlü Alman bankası Deutsche Bank, dün yayınladığı CEEMEA Strateji Notlarında, Türkiye'nin yerel sabit getirililerinde beklenen rallinin sadece geciktiğine ve önümüzdeki altı ay içinde önemli bir ralli görmemiz gerektiğine inanmaya devam ettiklerini açıkladı. Alman bankası, son haftalarda Türk tahvillerinin performansının zorluklar yaşadığını belirtti ve "Yerel sabit getirili enstrümanların şimdiye kadar neden daha iyi bir performans göstermediğini açıklamak için geçerli sebepler var. Ancak, beklenen rallinin sadece geciktiğine ve önümüzdeki altı ay içinde güçlü bir toparlanma göreceğimize inanıyoruz" açıklamasını yaptı.

Banka, başlangıçta kendi öngörüleri doğrultusunda uzun vadeli tahvillerin çoğunlukla düşük performans sergilediğini, ancak son dönemde kısa vadeli tahvillerde de getirilerin artış gösterdiğine dikkat çekti. Ayrıca bu gelişmeleri beş temel neden üzerinden değerlendirerek sebeplerini şu şekilde sıraladı:

-Dezenflasyon süreci sorunsuz değil

-Merkez Bankası agresif faiz artışları gerçekleştirdi. Gevşeme döngüsünün başlangıcı giderek daha fazla öteledi.

-Yüksek carry, dövizi cazip bir alternatif haline getirmekte. Nitekim, 12 ay vadeli YP zımni getirileri %47'ye yakın seyrediyor - mevcut tahvil getirilerinin (%28,5-%42 arasında) oldukça üzerinde.

-Türkiye sabit getirisi EMFI'de yükseliş görüşünü ifade etmek için ilk tercih değildir. Bunun yerine yatırımcılar CEE veya Güney Afrika gibi yüksek betalı ülkeleri tercih ediyor

-Pahalı değerleme: Türkiye'nin yerel sabit getirisi ucuz değil. Temel adil değer modelimize baktığımızda 2Y - 5Y tahvillerini yaklaşık 200bps pahalı buluyoruz. Sadece vadeli tahviller, eğride devam eden düşük performansın da etkisiyle, şu anda adil seviyeye yakın işlem görüyor.

Kaynak: Dünya Gazetesi