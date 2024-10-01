Detaylar Netleşti, Duyuru Yapıldı! Binlerce Öğrenciye Ulaşım Desteği Verilecek

BİN 225 ÖĞRENCİYE 1 YIL BOYUNCA 600 TL ULAŞIM DESTEĞİ

Avukat Ebubekir Elmalı, öğrencilere yapacağı ulaşım desteğinin ayrıntılarını ise şu ifadeler ile açıkladı:

''Değerli Erzurumlular; Malum zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Bu dönemler sosyal dayanışmanın çok önemli olduğu zamanlar .Bende bu amaçla; Erzurumlu olup Erzurum'da okuyan, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere bir yıl içinde toplamda 1225 öğrenciye aylık 600 TL şehir içi ulaşımı için destek sağlayacağım. Öncelikli olarak; Şehit evlatları, Gazi evlatları ve Amatör sporcular olacak. Hadi bakalım ele hoşşş...''