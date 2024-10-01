Detaylar Netleşti, Duyuru Yapıldı! Binlerce Öğrenciye Ulaşım Desteği Verilecek
Hukukçu ve siyasetçi Ebubekir Elmalı, 1 yıl boyunca bin 225 öğrenciye 600 TL şehir içi ulaşımı desteği sağlayacağını aktardı.
Kaynak: İHA
Yeniden Refah Partisi Hukuk İşleri Komisyonu Başkanı olan Hukukçu Ebubekir Elmalı, bu kez de eğitime destek vereceğini açıkladı. Elmalı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada1225 öğrenciye aylık 600 TL şehir içi ulaşımı desteği sağlayacağını aktardı. Elmalı, ulaşım desteği alacak öğrenciler arasında önceliğin ise şehit ve gazi ailelerinin çocukları ile amatör sporlarla uğraşan çocuklar olacağını söyledi.
BİN 225 ÖĞRENCİYE 1 YIL BOYUNCA 600 TL ULAŞIM DESTEĞİ
Avukat Ebubekir Elmalı, öğrencilere yapacağı ulaşım desteğinin ayrıntılarını ise şu ifadeler ile açıkladı:
''Değerli Erzurumlular; Malum zor bir ekonomik süreçten geçiyoruz. Bu dönemler sosyal dayanışmanın çok önemli olduğu zamanlar .Bende bu amaçla; Erzurumlu olup Erzurum'da okuyan, ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri olmak üzere bir yıl içinde toplamda 1225 öğrenciye aylık 600 TL şehir içi ulaşımı için destek sağlayacağım. Öncelikli olarak; Şehit evlatları, Gazi evlatları ve Amatör sporcular olacak. Hadi bakalım ele hoşşş...''