Detaylar netleşiyor: İşte memur zammında masaya gelecek taban ücret!

Memur ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yıla ilişkin maaş artışlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde, genel talepler üzerinde müzakere süreci başladı. Memur-Sen, maaşlarda 22 bin lira yerine 30 bin liralık bir taban ücret talebinde bulunacak.