Detaylar netleşiyor: İşte memur zammında masaya gelecek taban ücret!

Toplu sözleşme görüşmelerinde masaya gelecek taban ücret belli oldu. İşte milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren haberin detayları...

Son Güncelleme:
Detaylar netleşiyor: İşte memur zammında masaya gelecek taban ücret! - Resim: 1

Memur ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yıla ilişkin maaş artışlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde, genel talepler üzerinde müzakere süreci başladı. Memur-Sen, maaşlarda 22 bin lira yerine 30 bin liralık bir taban ücret talebinde bulunacak.

1 10
Detaylar netleşiyor: İşte memur zammında masaya gelecek taban ücret! - Resim: 2

Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 1 Ağustos’ta başlayan takvim doğrultusunda, 11 hizmet koluna ait tekliflerle memurların genel taleplerine ilişkin ön müzakereler gerçekleştirildi.

2 10
Detaylar netleşiyor: İşte memur zammında masaya gelecek taban ücret! - Resim: 3

Milliyet'in haberine göre, dün itibarıyla başlayan müzakere aşamasında ise genel talepler ile komisyon raporları detaylı olarak masaya yatırılacak. Hafta sonuna kadar sürecek müzakerelerin ardından hükümetin zam teklifinin de şekillenmesi öngörülüyor.

3 10
Detaylar netleşiyor: İşte memur zammında masaya gelecek taban ücret! - Resim: 4

Teklif 14 Ağustos'ta

Bu kapsamda hükümetin zam teklifi ile 3’er aylık periyotlarla maaş artışı talebine yaklaşımının, 14 Ağustos Pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.

4 10