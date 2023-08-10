Detaylar netleşiyor: İşte memur zammında masaya gelecek taban ücret!
Toplu sözleşme görüşmelerinde masaya gelecek taban ücret belli oldu. İşte milyonlarca memur ve memur emeklisini ilgilendiren haberin detayları...
Memur ve memur emeklilerinin önümüzdeki iki yıla ilişkin maaş artışlarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde, genel talepler üzerinde müzakere süreci başladı. Memur-Sen, maaşlarda 22 bin lira yerine 30 bin liralık bir taban ücret talebinde bulunacak.
Yaklaşık 4 milyon memur ve 2.5 milyon memur emeklisini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde, 1 Ağustos’ta başlayan takvim doğrultusunda, 11 hizmet koluna ait tekliflerle memurların genel taleplerine ilişkin ön müzakereler gerçekleştirildi.
Milliyet'in haberine göre, dün itibarıyla başlayan müzakere aşamasında ise genel talepler ile komisyon raporları detaylı olarak masaya yatırılacak. Hafta sonuna kadar sürecek müzakerelerin ardından hükümetin zam teklifinin de şekillenmesi öngörülüyor.
Teklif 14 Ağustos'ta
Bu kapsamda hükümetin zam teklifi ile 3’er aylık periyotlarla maaş artışı talebine yaklaşımının, 14 Ağustos Pazartesi günü netleşmesi bekleniyor.