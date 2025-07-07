Deri Sektörünün Devi Konkordato İlan Etti! 429 Milyon Liralık Borçla Mahkemeye Başvurdu

İFLAS RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI

Şirket avukatları Dilek Derman ve Onur Erdem imzasıyla mahkemeye sunulan dilekçede, konkordato talebine gerekçe olarak, dış ekonomik koşullar ve iç piyasadaki istikrarsızlık gösterildi. Başvuru dilekçesinde, “Alacaklıların icra takibine başvurması halinde şirketimiz iflasa sürüklenebilir” ifadesine yer verildi.

SAVAŞ VE EKONOMİK BELİRSİZLİK BORÇ YÜKÜNÜ ARTIRDI

2011 yılından bu yana faaliyet gösteren 15 milyon TL sermayeli şirketin en büyük ihracat pazarları arasında yer alan Rusya ve Ukrayna’da devam eden savaşın, siparişlerde ciddi azalmaya yol açtığı aktarıldı. Şirketin dilekçesinde, “Bizim gibi doğrudan ihracat yapan firmalar artık nefes alamaz durumda” denildi. Ayrıca artan dış kaynak kullanımı ve borçlanma maliyetlerinin üretim faaliyetlerini sekteye uğrattığı vurgulandı.