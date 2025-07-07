Deri Sektörünün Devi Konkordato İlan Etti! 429 Milyon Liralık Borçla Mahkemeye Başvurdu
Deri sektöründe faaliyet gösteren ve ihracatçı kimliğiyle öne çıkan Volder Deri, 429 milyon liralık borcu nedeniyle konkordato talebinde bulundu. Şirketin başvurusunu değerlendiren mahkeme, firmaya 3 ay süreyle geçici mühlet tanıdı.
Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul Zeytinburnu merkezli Volder Deri Sanayi Şirketi, yaşadığı mali darboğazı aşamayınca konkordato talebiyle Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkeme, 3 Temmuz’da yapılan başvuru sonrasında şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet tanıdı ve konkordato komiseri heyeti atadı. Bu süre zarfında şirkete yönelik herhangi bir icra işlemi yapılamayacak.
İFLAS RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALINDI
Şirket avukatları Dilek Derman ve Onur Erdem imzasıyla mahkemeye sunulan dilekçede, konkordato talebine gerekçe olarak, dış ekonomik koşullar ve iç piyasadaki istikrarsızlık gösterildi. Başvuru dilekçesinde, “Alacaklıların icra takibine başvurması halinde şirketimiz iflasa sürüklenebilir” ifadesine yer verildi.
SAVAŞ VE EKONOMİK BELİRSİZLİK BORÇ YÜKÜNÜ ARTIRDI
2011 yılından bu yana faaliyet gösteren 15 milyon TL sermayeli şirketin en büyük ihracat pazarları arasında yer alan Rusya ve Ukrayna’da devam eden savaşın, siparişlerde ciddi azalmaya yol açtığı aktarıldı. Şirketin dilekçesinde, “Bizim gibi doğrudan ihracat yapan firmalar artık nefes alamaz durumda” denildi. Ayrıca artan dış kaynak kullanımı ve borçlanma maliyetlerinin üretim faaliyetlerini sekteye uğrattığı vurgulandı.
BORCUN YÜZDE 25 FAİZİYLE 2 YILDA ÖDENEBİLECEĞİ BELİRTİLDİ
Dava dosyasına göre şirketin 31 Mayıs 2025 itibarıyla toplam borcu 428 milyon 820 bin TL’ye ulaştı. Bu tutarın yaklaşık üçte birinin bankalara olan borçlardan oluştuğu öğrenildi. Şirket, mevcut borcun yüzde 25 faizle birlikte 2 yıl içinde ödenebileceğini mahkemeye sunduğu plan dahilinde beyan etti.
FAALİYETLER DEVAM EDECEK
Mahkemeye sunulan dosyada, konkordato kararıyla birlikte şirketin faaliyetlerini daha sağlıklı sürdürebileceği ve istihdamı koruyabileceği ifade edildi. Geçici mühlet boyunca şirketin operasyonlarını aksatmadan sürdüreceği kaydedildi.