Dere Dere Çamurlu Sularda Gezip Gram Altın Topluyor: Haftada 40 Bin Lira Kazanıyor!

"AVCILIK YAPIP HAYVANLARA ZARAR VERMİYORUM"

Altın tozu aramaya geldiğini belirten İsmail Uslu, şunları söyledi:

Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. İlerleyen yaşıma rağmen avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum.Kahvede vakit öldürmek yerine boş zamanlarımı akarsu, dere kenarlarında değerlendirip buralarda değerli taç, altın tozu, tarihi dokuya zarar vermeden bu tip araştırma içerisinde geçirmekteyim.

Umut arayan insanlara derim ki, hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın. Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı.

Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Sadece aramasını ve yerini bileceksin.