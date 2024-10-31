Dere Dere Çamurlu Sularda Gezip Gram Altın Topluyor: Haftada 40 Bin Lira Kazanıyor!
Zonguldak'ta 68 yaşındaki İsmail Uslu'nun dere yataklarında altın arama hobisi büyük gelir kaynağı oldu.
Kaynak: İHA
Çamurlu sulara girip küçük miktarlarda altın tozu toplayan Uslu, bu uğraşını hobi olarak yaptığını ve doğaya zarar vermediğini belirtti.
Haftada 13 gram altın bulabildiğini söyleyen Uslu, bu arayışıyla doğada vakit geçirmenin kendisine huzur verdiğini ifade etti. Alaplı ve Yığılca arasındaki derelerde yaklaşık iki yıldır altın tozu arayan Uslu, "Hayvanları avlamak yerine doğada bu tür faaliyetlerde bulunuyorum; maliyetli bir uğraş değil" diyerek bu hobisini anlattı.
"AVCILIK YAPIP HAYVANLARA ZARAR VERMİYORUM"
Altın tozu aramaya geldiğini belirten İsmail Uslu, şunları söyledi:
Yaklaşık 2 yıldır bu işi yapıyorum. İlerleyen yaşıma rağmen avcılık yapıp hayvanlara zarar vermiyorum.Kahvede vakit öldürmek yerine boş zamanlarımı akarsu, dere kenarlarında değerlendirip buralarda değerli taç, altın tozu, tarihi dokuya zarar vermeden bu tip araştırma içerisinde geçirmekteyim.
Umut arayan insanlara derim ki, hafta sonunda en azından gidin dere kenarlarında balığınızı yiyin, temiz havada çayınızı için araştırın. Size lazım olan bir kürek bir eleme işin alt tarafı.
Ben öyle başladım ve iki yıldır yaklaşık devam ediyorum. Bu altın doğada her yerde bulunuyor. Sadece aramasını ve yerini bileceksin.
ALTIN ARAMAK MALİYETLİ DEĞİL
İsmail Uslu, hobi olarak başladığı altın arama işinin çok büyük ve pahalı ekipmanlar gerektirmediğini belirtti. Dere yataklarında aradığı altın tozunu toplamak için basit malzemeler kullandığını söyleyen Uslu, "Bu iş için büyük bütçelere ihtiyaç yok, doğada vakit geçirmek ve doğanın sunduğunu almak yetiyor" dedi.
Haftada 10-13 gram altın tozu bulabilen meraklılar olduğunu da belirten Uslu, "Eğer doğru yerde ve doğru zamanda ararsanız, doğa size zenginliklerini sunuyor" diyerek hobisini paylaştı.