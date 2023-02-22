Depremzedelere ne kadar KÇÖ ödenecek? İşte 3 asgari ücretin ortalaması...
Depremden etkilenen işletmelerdeki işçilere kısa çalışma ödeneği verilecek. KÇÖ, son 12 aylık ortalama ücretin yüzde 60’ı oranında uygulanıyor. Geçtiğimiz 12 ayda üç farklı asgari ücret uygulandığı için asgari ücretle çalışan işçilerin alabileceği KÇÖ 3 bin 692.70 TL olacak.
Depremden etkilenen illerde çalışma ve sosyal güvenlik alanına ilişkin tedbirleri içeren Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kısa çalışma ödeneği bağlama süreci hızlandırıldı. Olağanüstü hal süresince işten çıkarma yasağı getirildi. Kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı alamayan depremzede işçiler için nakdi ücret desteği sağlanacak.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen 10 ilde 1.8 milyon sigortalı işçi istihdam ediliyor. Türkiye genelindeki 17 milyon sigortalı işçinin yüzde 10.40’ı bu illerde bulunuyor. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da çok sayıda sanayi tesisi, tüm bölgede ise hizmet sektöründe yer alan işletmelerin büyük kısmı depremden etkilendi.
Depremden etkilenen işletmeler için kısa çalışma uygulaması devreye alındı. Depremde yıkılan, ağır veya orta hasarlı işletmeler kısa çalışma başvurusu yapabilecekler.
Bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile depremden etkilenen işyerlerindeki işçilere bir an evvel ödeme yapılabilmesi için kısa çalışma ödeneğine ilişkin ödemelerin uygunluk denetimi beklenmeksizin ivedilikle yapılması sağlanacak. İşverenlerin hasar belgesi göstermesi yeterli olacak.