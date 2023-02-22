Depremzedelere ne kadar KÇÖ ödenecek? İşte 3 asgari ücretin ortalaması...

Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremden etkilenen 10 ilde 1.8 milyon sigortalı işçi istihdam ediliyor. Türkiye genelindeki 17 milyon sigortalı işçinin yüzde 10.40’ı bu illerde bulunuyor. Adıyaman, Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya’da çok sayıda sanayi tesisi, tüm bölgede ise hizmet sektöründe yer alan işletmelerin büyük kısmı depremden etkilendi.