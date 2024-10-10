Depremden Bu Yana İlk! Sanayi Üretiminde En Sert Yıllık Düşüş

Ağustos ayında sanayi üretimi, bir önceki aya göre %1,6, geçen yılın aynı dönemine göre ise %5,3 oranında azaldı. Bu gerileme, depremin ardından sanayi üretiminde kaydedilen en sert yıllık düşüş olarak öne çıktı.

Depremden Bu Yana İlk! Sanayi Üretiminde En Sert Yıllık Düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı. Sanayi üretimi Ağustos’ta aylık yüzde 1,6, yıllık yüzde 5,3 düştü.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,4 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,6 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Ağustos ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,4 azaldı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,3 azaldı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 3,2 azaldı.

Kaynak: AA

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