Deprem Sonrası Piyasa Hareketlendi! İstanbul'da Herkes Bu İlçeleri Soruyor: 'Fay Hattına Uzak ve Zemini Sağlam...'

Adrese Gayrimenkul Pazarlama Yöneticisi Selçuk Hiçdurmaz, vatandaşlardan gelen taleplerde önemli bir yön değişikliği olduğunu vurgulayarak, “Depremin ardından bize gelen aramalarda daha çok Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sorulmaya başlandı. Bu ilçelerin ortak özelliği hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alması hem de zeminlerinin daha sağlam olması. Eyüpsultan’da ise Göktük daha ön plana çıkıyor.” açıklamasında bulundu.