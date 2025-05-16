Deprem Sonrası Piyasa Hareketlendi! İstanbul'da Herkes Bu İlçeleri Soruyor: 'Fay Hattına Uzak ve Zemini Sağlam...'
Deprem sonrası İstanbul’da konut arayışları kuzeye kaydı; Başakşehir, Sarıyer ve Çekmeköy gibi sağlam zeminli ilçelere ilgi arttı. Güneydeki fay hattına yakın bölgeler ikinci planda kalıyor. Aynı zamanda Sakarya ve Bilecik gibi şehirlerde arsa talepleri yükselmiş durumda.
Kaynak: Türkiye
Geçtiğimiz ay Marmara Denizi’nde yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından İstanbul’da hem konut hem de arsa piyasasında dikkat çeken değişimler yaşanıyor. Artçı sarsıntıların sürmesiyle birlikte, ev arayışında olan vatandaşlar artık fay hatlarına daha uzak, zemini daha sağlam ilçelere yöneliyor. Türkiye gazetesinden Faruk Bingöl'ün haberine göre, sektör temsilcileri, özellikle Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy gibi kuzeyde yer alan ilçelere olan ilginin ciddi biçimde arttığını belirtiyor.
Adrese Gayrimenkul Pazarlama Yöneticisi Selçuk Hiçdurmaz, vatandaşlardan gelen taleplerde önemli bir yön değişikliği olduğunu vurgulayarak, “Depremin ardından bize gelen aramalarda daha çok Başakşehir, Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Çekmeköy ilçeleri sorulmaya başlandı. Bu ilçelerin ortak özelliği hem fay hatlarına daha uzak bölgelerde yer alması hem de zeminlerinin daha sağlam olması. Eyüpsultan’da ise Göktük daha ön plana çıkıyor.” açıklamasında bulundu.
Hiçdurmaz, Avrupa yakasında Başakşehir’in ve Anadolu yakasında Çekmeköy’ün, hem ulaşım imkanları hem de fiyat avantajları nedeniyle dikkat çektiğini belirterek, “Bu iki ilçe 5 defa soruluyorsa, buna karşılık güneydeki ilçeler 1 defa soruluyor. Bu eğilimler, emlak piyasasında yeni trendler hakkında önemli sinyaller de veriyor.” dedi.
ARSAYA TALEP ARTTI
Konut piyasasının yanı sıra, Marmara genelinde arsa yatırımlarında da ciddi bir hareketlilik yaşandığına dikkat çekildi. Yaz mevsiminin yaklaşması ve deprem kaynaklı kaygılar nedeniyle özellikle Sakarya ve Bilecik gibi illerde arsa ve tarla taleplerinde artış yaşanıyor.
Selçuk Hiçdurmaz, “Özellikle Sakarya ve Bilecik’in ilçelerinde hareketlilik var. Araziye olan ilginin artması, arsa ve tarla fiyatlarına da yansımaya başladı. Arazi alırken özellikle alt yapı durumu ve merkeze yakınlık gibi kriterlere dikkat edilmeli, tarla vasfındaki arazilere konut yapılamayacağı da özellikle göz önünde bulundurulmalı” diyerek uyarılarda bulundu.