Deprem İstanbul'u Değil, Ankara'yı Vurdu! Rekor Arttı

BAKANLIKTAN YAPTIRIM VURGUSU

TEDB Başkanı Hakan Akçam, Ticaret Bakanlığı’nın konuyla ilgili attığı adımları da desteklediklerini belirterek, “Bakanlığımızın ilan platformlarından topladığı verilerle haksız fiyat artışlarını tespit edip idari yaptırımları uygulaması çok değerli bir gelişme. Bu süreci dikkatle takip ediyoruz” dedi.

Akçam ayrıca, “Bu bir uyarıdır. Krizi fırsata çevirmeye çalışan kim olursa olsun, karşısında yalnızca yasaları değil, aynı zamanda vicdan sahibi bir toplumu da bulacaktır. Toplumsal dayanışmayı zedeleyen bu tutumlara karşı sessiz kalmayacağız” açıklamasında bulundu.