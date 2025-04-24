Deprem İstanbul'u Değil, Ankara'yı Vurdu! Rekor Arttı
İstanbul’da 23 Nisan tarihinde meydana gelen depremin ardından emlak sektöründe yaşanan gelişmeler yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Depremin merkez üssü İstanbul olmasına rağmen, konut fiyatlarındaki artış Ankara’da hissedildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye genelinde emlak piyasasını yakından takip eden Tüm Emlak Danışmanları Birliği (TEDB) ve Ankara Tüm Emlakçılar Meslek Odası (ATEM) Başkanı Hakan Akçam, yaşanan gelişmeleri sert sözlerle eleştirdi.
DEPREM SONRASI FİYAT ARTIŞI FIRSATÇILIK OLARAK NİTELENDİRİLDİ
Deprem sonrası oluşan panik havasını fırsata çevirmeye çalışan bazı ev sahiplerinin, Ankara’daki kira ve satış fiyatlarını aniden yükselttiğini belirten Akçam, bu durumu "toplumsal dayanışma ruhuna aykırı" olarak tanımladı. Akçam, "İstanbul'dan Ankara'ya yoğun bir göç dalgası yaşanacağı beklentisiyle fiyatları şişiren ev sahipleri, bu süreci ranta çevirmeye çalışıyor. Bu yaklaşımı kesinlikle kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandı.
KİRALIK EVLER 25 BİN LİRAYI AŞTI
Ankara’da semtlere göre farklılık gösterse de, ortalama kira fiyatlarının 25 bin liradan başladığına dikkat çeken Akçam, bu seviyelerin özellikle dar gelirli vatandaşlar açısından büyük bir sorun oluşturduğunu vurguladı. TEDB ve ATEM olarak fırsatçı davranışlara karşı mücadele edeceklerini ifade eden Akçam, "Ev sahipleri emlak danışmanlarını fiyat şişirmek için aramasın. Biz bu oyunun bir parçası olmayacağız" dedi.
BAKANLIKTAN YAPTIRIM VURGUSU
TEDB Başkanı Hakan Akçam, Ticaret Bakanlığı’nın konuyla ilgili attığı adımları da desteklediklerini belirterek, “Bakanlığımızın ilan platformlarından topladığı verilerle haksız fiyat artışlarını tespit edip idari yaptırımları uygulaması çok değerli bir gelişme. Bu süreci dikkatle takip ediyoruz” dedi.
Akçam ayrıca, “Bu bir uyarıdır. Krizi fırsata çevirmeye çalışan kim olursa olsun, karşısında yalnızca yasaları değil, aynı zamanda vicdan sahibi bir toplumu da bulacaktır. Toplumsal dayanışmayı zedeleyen bu tutumlara karşı sessiz kalmayacağız” açıklamasında bulundu.
‘İNSANLIK ADINA DOĞRU OLANI YAPIN’ ÇAĞRISI
Ev sahiplerine doğrudan çağrıda bulunan Akçam, sözlerini şu ifadelerle tamamladı: “Deprem gibi olağanüstü bir dönemde, vatandaşlarımızın yaşadığı zorlukları gelir kapısı haline getirmek vicdani değildir. Fırsatçılığı bir kenara bırakın, insanlık adına doğru olanı yapın. Bizler TEDB ve ATEM olarak, hem vatandaşlarımızın haklarını korumak hem de piyasada adil bir denge sağlamak için Bakanlığımızla iş birliği içinde kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”