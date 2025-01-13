Denizli'nin Tekstil Devi İflastan Son Anda Kurtuldu! Bankalar ve Volkswagen Doğuş Finansman Sıraya Girmişti

İFLASI KABUL EDİLMEDİ

Mahkeme, Dera İplik Tekstil’in konkordato taleplerini reddederek şu kararları aldı:

-Şirket hakkında iflas koşulları oluşmadığı için iflas kararı verilmesine gerek olmadığı belirtildi.

-Daha önce şirketle ilgili verilen tüm ihtiyati tedbir kararları kaldırıldı.