Denizli'nin Tekstil Devi İflastan Son Anda Kurtuldu! Bankalar ve Volkswagen Doğuş Finansman Sıraya Girmişti
Denizli merkezli tekstil firması Dera İplik Tekstil için konkordato sürecine ilişkin hukuki süreç sonuçlandı. Denizli'nin tekstil devi iflastan son anda kurtuldu.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 16. Hukuk Dairesi, şirketin konkordato talebini reddederek nihai kararını verdi.
Antalya Bölge Adliye Mahkemesi'nin aldığı karara göre:
Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş. ve Denizbank A.Ş. vekillerinin başvuruları, usul şartlarının yerine getirilmediği gerekçesiyle reddedildi.
Anadolubank A.Ş. ve Mogs Pamuk San. Şti. vekillerinin başvuruları, süresinde yapılmadığı gerekçesiyle reddedildi.
Dera İplik vekilinin ilk derece mahkemesi kararına ilişkin başvurusu, esastan reddedildi.
Halkbank A.Ş. vekilinin başvurusu kabul edilerek, Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 12 Temmuz 2023 tarihli kararının düzeltilmesine karar verildi.
İFLASI KABUL EDİLMEDİ
Mahkeme, Dera İplik Tekstil’in konkordato taleplerini reddederek şu kararları aldı:
-Şirket hakkında iflas koşulları oluşmadığı için iflas kararı verilmesine gerek olmadığı belirtildi.
-Daha önce şirketle ilgili verilen tüm ihtiyati tedbir kararları kaldırıldı.
-Konkordato sürecinde görevlendirilen komiser ve kayyumların yetkileri sona erdirildi.
Mahkeme, kararın ilgili kanun maddelerine uygun şekilde ilan edilmesine ve ilgili kurumlara bildirilmesine hükmetti.