Denizlerin Kralı Olarak Biliniyor: Tanesi 150 Liradan Satılıyor
Av sezonu devam ederken denizlerin kralı olarak bilinen palamudun tanesi 150 liradan satılmaya başlandı.
Kaynak: İHA
Yeni başlayan av sezonu ile birlikte sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan lüfer ve palamut, balık tezgahlarında yerini aldı. Ancak bu yıl, balıkseverleri üzecek bir gelişme yaşandı. Lüferin kilosu 1200 liraya, palamudun tanesi ise 150 liraya kadar yükseldi.
1 Eylül'de başlayan av yasağının sona ermesiyle birlikte balıkçılar denize açılmış ve bol palamut avlamıştı. Şimdi de lüferin tezgahlarda boy göstermesiyle birlikte fiyatlar da yükselmeye başladı. Çanakkale'den gelen bilgilere göre, özellikle lüferin kilosu 1000 ile 1200 lira arasında değişiyor.
Balıkçı esnafı Hasan Doğuş Tunç, yaptığı açıklamada geçen seneye göre lüferin biraz geç çıktığını ve fiyatların yüksek olmasının nedeni olduğunu belirtti. Ancak önümüzdeki günlerde lüferin daha bol bulunmasıyla birlikte fiyatlarda düşüş bekleniyor.
LÜFERİN FAYDALARI NELER?
Lüfer, hem lezzetli hem de sağlıklı bir balık türü olarak sofralarımızda sıkça yer alır. Omega-3 yağ asitleri açısından oldukça zengin olan lüfer, kalp sağlığı, beyin fonksiyonları ve genel sağlık için birçok fayda sunar.
Lüferde bulunan omega-3 yağ asitleri, kalp ritmini düzenleyerek kalp krizi riskini azaltır, kan basıncını düşürür ve kan damarlarını korur.
Omega-3 yağ asitleri, beyin hücrelerinin yenilenmesine yardımcı olur, hafıza ve öğrenme becerilerini geliştirir. Ayrıca depresyon ve Alzheimer gibi nörolojik hastalıklara karşı koruyucu etkisi vardır.
Lüferde bulunan omega-3 yağ asitleri, eklemlerdeki iltihaplanmayı azaltarak romatoid artrit gibi eklem hastalıklarına iyi gelir.
Göz sağlığı için önemli olan omega-3 yağ asitleri, makula dejenerasyonu gibi göz hastalıklarına karşı koruyucu etkisi vardır.