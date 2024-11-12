Denizlerin Kralı Olarak Biliniyor: Tanesi 150 Liradan Satılıyor

Yeni başlayan av sezonu ile birlikte sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan lüfer ve palamut, balık tezgahlarında yerini aldı. Ancak bu yıl, balıkseverleri üzecek bir gelişme yaşandı. Lüferin kilosu 1200 liraya, palamudun tanesi ise 150 liraya kadar yükseldi.