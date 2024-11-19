Denizlerin Devi Olarak Biliniyor: Bu Balılığın Pulları Bile Servet Ediyor

Atlantik tarponu, hem bilimsel hem de kültürel açıdan oldukça ilginç bir canlı. Pullarının çeşitli alanlarda kullanılması, uzun yaşam süresi ve göç alışkanlıkları, bu balığı diğer balık türlerinden ayırıyor. Ancak, aşırı avlanma ve habitat kaybı gibi tehditlerle karşı karşıya olan tarponların korunması büyük önem taşıyor.