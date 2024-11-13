Denize Kıyısı Yok Ama Balığı Var: Türkiye'den Dünyaya Pazarlanıyor... Rusya Kimselere Bırakmıyor
Denize kıyısı olmayan Sivas'ta adeta imkansız başarıldı. Kentte üretilen somon balıkları yurtdışına doğru yola çıktı. Sivaslı balık üreticileri, somonların özellikle Rusya'ya gönderildiğini belirtti.
Kaynak: İHA
Sivas'ta denize yaklaşık 300 kilometre mesafede bulunan İmranlı ilçesindeki İmranlı baraj gölünde üretilen somon adayları, istenilen olgunluğa ulaştığı için özel tankerlere yüklenerek gelişimlerini tamamlamak üzere Karadeniz'e yolcu edildi.
Kaynak: İHA