Denize Atılan Ağı Çeken Balıkçılar Gözlerine İnanamadı: Palamut, Hamsi, Mezgit, Sardalya...

Trabzon'da ise av yasağının kalkmasının ardından palamut bolluğu yaşandı. Palamudun tanesi 75 liradan satışa sunuldu. Balıkçı Gökmen Aydın, palamudun bu sezon en ucuz gıda ürünlerinden biri olacağını belirterek, "İki palamut bir aileyi doyurur" dedi. Öte yandan, hem yerli hem de yabancı turistlerin de balıkçı tezgahlarına yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.