Denize Atılan Ağı Çeken Balıkçılar Gözlerine İnanamadı: Palamut, Hamsi, Mezgit, Sardalya...
Denizlerde av yasağının sona ermesiyle birlikte "vira bismillah" diyerek denize açılan balıkçılar, sezonun ilk avından dolu ağlarla geri döndü. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinden denize açılan balıkçılar, palamut, hamsi, mezgit, sardalya ve istavrit başta olmak üzere pek çok balık türüyle limana döndü.
Karamürsel Ereğli Limanı'ndan 38 metrelik gırgır teknesiyle ayrılan Ali Abanoz ve 25 kişilik mürettebatı, Yalova açıklarında ağlarını denize bıraktı. Yaklaşık iki saat süren avlanma sonunda balıkçıların ağları doldu. 1000 kasa sardalya ile limana dönen ekip, balıkları türlerine göre ayırarak Bursa ve Karamürsel Ereğli balık hallerine sevk etti.
Sezonun ilk balık mezadı, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki Ereğli Balık Hali'nde gerçekleşti. Mezatta, istavritin kasası 1500 lira, sardalyanın kasası 1000 lira, hamsinin kasası 3000 lira, palamudun çifti ise 250 liradan alıcı buldu.
Karamürsel Belediye Başkan Yardımcısı İlkay Kaya, yaptığı açıklamada, balıkçıların kazasız, bol ve bereketli bir sezon geçirmesini diledi.
Balık komisyoncusu Menderes Karaçoban, yeni sezonun iyi başladığını belirterek, "Palamut, hamsi ve sardalya bu yıl bol görünüyor. Yaz döneminde fiyatlar yüksekti, ancak sezonun açılmasıyla fiyatların düşmesini bekliyoruz. Balık piyasası oturdukça fiyatlar da normale dönecek" dedi.
Balıkçı Ahmet Teke ise denizlerin soğumaya başlamasıyla balık miktarının artacağını öngördüğünü belirtti. Sinop’ta balıkçılar, sezonun ilk gününde 500 kasa palamutla limana döndü. Abalı Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ömer Tuncer, palamut sezonunun bereketli geçeceğini düşündüklerini söyledi. Balıkçı Ali Şanlı ise gece denize açıldıklarını ve bol miktarda palamut avladıklarını belirtti.
Trabzon'da ise av yasağının kalkmasının ardından palamut bolluğu yaşandı. Palamudun tanesi 75 liradan satışa sunuldu. Balıkçı Gökmen Aydın, palamudun bu sezon en ucuz gıda ürünlerinden biri olacağını belirterek, "İki palamut bir aileyi doyurur" dedi. Öte yandan, hem yerli hem de yabancı turistlerin de balıkçı tezgahlarına yoğun ilgi gösterdiği gözlemlendi.